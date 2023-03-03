«Не покупайте бестселлеры»: парфюмерный эксперт Илья Волков — о том, чем мы будем пахнуть

Что происходит на отечественном парфюмерном рынке после ухода западных брендов? Почему талантливые парфюмеры не рождаются в России? Какие духи выбрать и как ими пользоваться? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответил Илья Волков — директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Molecule.

— За год Россию покинули многие парфюмерные бренды сегмента, который мы бы условно назвали «доступным люксом»: они носят имена крупных Домов моды, но рассчитаны на массового потребителя. Как вы считаете, насколько сильно это ударило по отечественному рынку парфюмерии?

— Я не думаю, что очень сильно. Проблема состоит только в том, что большинство потребителей выбирают то, что им советует реклама из телевизора или журнала. Так проще, так легче. Не надо искать, думать, выбирать. К тому же, люди боятся всего нового, поэтому первое время они будут испытывать дискомфорт, обнаруживая отсутствие привычных брендов на полках магазинов. Но это ненадолго. Недаром ведь второе название «нишевых» брендов — «альтернативные».

Сегодня существует достаточное количество таких альтернативных брендов, которые по качеству и ассортименту не только не уступают, а прямо скажем, превосходят большинство коммерческих.

Нишевые бренды развиваются уже давно и составляют заметную конкуренцию люксовым. Думаю, что и вы заметили, что многие любители парфюмерии уже давно «подсели» на нишу. Учитывая тот факт, что цены на нишевые ароматы весьма разнообразны и демократичны, можно предположить, что массовый потребитель несомненно найдет замену своим прежним фаворитам. И, поверьте, только выиграет от этого.

— Стал ли следствием ухода из России «доступного люкса» рост спроса на нишу? Можно ли в этой связи считать, что у россиян невольно улучшился вкус?

— Скажу честно, такой рост наблюдается, и это вполне естественно. Россия всегда была очень перспективным рынком для парфюмерных и косметических брендов — и последние 20-30 лет развития в этом направлении нам это доказали. Российские потребители привыкли к хорошим брендам и высокому уровню сервиса в этом сегменте. В этой связи нет никаких причин думать, что отсутствие части брендов заставит их отказаться от привычного. Нишевые бренды вполне активно заполняют пробелы в этом направлении. Прогуляйтесь как-нибудь по «Артиколи» или «Иль де Ботэ», посмотрите на количество нишевых брендов на полках. Могу сказать, что большинство из них европейские, с производством во Франции, Великобритании, Италии и т. д. Массовый потребитель может доверять им, они произведены в соответствии со строгим европейским регламентом, имеют необходимую сертификацию и маркировку, что повышает доверие клиентов.

Надеюсь, этот факт действительно улучшит вкус россиян, как говорится, нет худа без добра.

Но должен отметить, что это непростой путь. Я занимаюсь селективными брендами уже более 20 лет и по своему опыту могу сказать, что на первых порах придется заниматься «просвещением» наших клиентов, обучать их, развивать вкус, приучать к тому, что поиск своего аромата — целое искусство и одновременно захватывающее путешествие, которое подарит море удовольствия и неожиданных открытий. Наша публика очень благодарна в этом отношении, в отличие от более консервативной европейской. Российские клиенты, как правило, открыты всему новому, готовы к экспериментам, их захватывает творческий процесс поиска своего аромата. Поэтому здесь я с оптимизмом смотрю в будущее.

— В свете последних событий наверняка возросло количество подделок. Как отличить поддельные ароматы от оригинальных?

— Совет может быть только один — покупайте парфюмерию только в авторизованных сетях, в тех, которые на протяжении многих десятилетий выстраивали бьюти-бизнес в нашей стране и заслуженно пользуются безупречной репутацией. Каждая отгруженная позиция в таких магазинах сопровождается сертификатом, что является гарантией оригинальности и качества. Конечно, в случае с каждым брендом есть определенные особенности, по которым можно определить оригинальность продукции, но в контексте нашей беседы нет возможности разобрать все, поэтому будем руководствоваться вышеприведенным советом — покупаем только в авторизованных точках продаж.

— Существуют ли в парфюмерии тренды? Если да, то каковы, на ваш взгляд, главные парфюмерные тренды 2023 года? А антитренды?

— Конечно, существуют. Знаете, парфюмерия в каком-то смысле — это часть моды. Формирование трендов в парфюмерии также диктуется самыми разнообразными факторами — социальными, экономическими, культурными. Общество не стоит на месте, возникают новые запросы, и безусловно, это не может не отразиться на развитии парфюмерии в целом.

Учитывая тенденции развития парфюмерии в предыдущие годы, могу предположить, что главным трендом будет неординарность парфюмерных композиций, то, что позволит нам выделяться из толпы. Нас будут ожидать новые молекулярные творения и необычные сочетания компонентов вроде «горькой ванили» или «шоколадного пачули».

Я также предполагаю, что многие парфюмеры пополнят своими творениями группу восточных ароматов. Это обусловлено тем, что во-первых, развитые ближневосточные страны — крупные заказчики парфюмерии, бюджет для них не имеет значения, они ждут очень качественных, роскошных ароматов, с использованием традиционных «восточных» компонентов, таких как уд, амбра, мускус, разнообразных аттаров, в том числе розы и т. д. Парфюмеры всегда стремятся удовлетворить этот запрос, плюс восточные ароматы — значит «соблазнительные» ароматы, а они всегда актуальны и у создателей, и у потребителей.

Антитренд — это иметь один аромат на все случаи жизни. Сейчас так никто не делает, во всяком случае, я на это надеюсь. И еще, не покупайте бестселлеры известных коммерческих брендов — это звучит заезженно, узнаваемо и сразу понимаешь, что человек далек от модных тенденций в парфюмерии.

— Какие ароматы будут актуальны этой весной? А от каких, напротив, вы посоветовали бы воздержаться?

— Все зависит от вашего настроя и ожиданий. Что актуально для каждой конкретной женщины? В каждом конкретном случае это очень разные вещи, иногда диаметрально противоположные. Самое главное — перестаньте руководствоваться следующим стереотипом: весна, а значит, выбираем цветочные ароматы. «Весна — цветы, слишком примитивно», как сказала бы Миранда Пристли из кинофильма «Дьявол носит Прада». Думаю, стоит обратить внимание на тонкие древесные ароматы, возможно, с нотами экзотических фруктов, для деловых встреч — лучше шипровые. И обязательно нужно попробовать что-то молекулярное. Мы начнем понемногу раздеваться, нам захочется не только показать себя в новом платье или костюме, но и продолжить эту «телесность» в аромате.

— Какие ноты звучат дорого?

— Дорого всегда звучат смолы — ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло, а также кожаные и древесные ноты.

— А какие сексуально?

— Здесь все зависит от того, как складывались ваши ароматные предпочтения, и конечно, от вашего жизненного опыта. Еще раз повторю, что здесь не может быть одного рецепта, ведь разным женщинам нравятся разные мужчины и наоборот. Но… конечно, можно назвать иконы мира соблазна, то, что скорее всего произведет должное впечатление — это белые цветы, амбра, мускус, розовый перец, некоторые виды пряностей.

— Верно ли, что чем больше нот, тем аромат интереснее?

— Я бы так не сказал, все зависит от самих нот. Понимаете, молекулярный состав сырья очень отличается друг от друга. Есть очень сложное сырье, состоящее из 1500-2000 ароматных молекул — например, амбра. Есть состав попроще — те же цитрусовые фрукты. Ароматы из одной ноты порой очень интересно играют на коже, меняясь и мимикрируя под ваше настроение и состояние. В качестве примера приведу аромат Not a Perfume от Juliette Has a Gun, единственным компонентом которого является молекула целатокс. Но бывает и наоборот. Не стану оспаривать тот факт, что 250-300 компонентов в одном аромате будут создавать сложное, глубокое звучание, гарантируя очень интересный процесс раскрытия самой ароматной композиции.

— Как правильно наносить аромат? Куда распылять и сколько «пшиков» делать?

— Все зависит от парфюмерной формы, которую вы используете. Если речь идет о туалетной воде, создайте «облако» и войдите в него, по желанию добавьте немного аромата на внутреннюю подкладку жакета или пиджака. Если это парфюмерная вода, наносите ее на тепловые точки — запястья, внутренний сгиб локтей, за уши, в зону декольте, под колени, единожды нажимая на спрей с расстояния 10-15 см. Если речь идет о высокой концентрации, необходимо распылять духи на те же тепловые точки, но с очень близкого расстояния. Главное правило — не переусердствуйте, ведь это духи, а не парфюмерная вода.

— Многие парфюмеры советуют наслаивать ароматы. Как делать это правильно?

— Здесь многое зависит от вашего вкуса, но существуют некоторые базовые правила. Если мы говорим именно о наслаивании, то в качестве первого базового аромата выбирайте молекулярные композиции — с разнообразными молекулами мускуса, амбры, ветивера, «соленых морских нот», они будут работать на раскрытие аромата вашего тела. Такие молекулы, их еще часто называют «феромонами», дополнительно усиливают шлейф любого классического аромата на натуральных маслах и абсолю. Нанеся поверх молекулярного аромата вашу любимую парфюмерную воду или духи, вы получите особое, присущее только вам звучание и насыщенный шлейф. Если вы хотите, напротив, чуть завуалировать несколько агрессивное звучание вашего аромата, то нанесите какую-нибудь «светлую» тень сверху: это могут быть те же молекулярные ароматы, цитрусовые либо зеленые с нотами базилика или мяты.

Еще один лайфхак: более яркие ароматы можно наносить под колени, а легкие — в верхней части тела, либо на левую руку один аромат, а на правую — другой. Диффузия молекул в воздухе создаст невероятный шлейф.

— Если аромат нестойкий, значит ли, что он плохой? Как продлить стойкость аромата?

— Если аромат нестойкий, это лишь означает, что вы выбрали неверную концентрацию, например, предпочли туалетную воду. Но дело может быть также в компонентах, возможно, парфюмер просто задумывал легкую композицию «для объятий». В этом случае речь идет о цитрусовых нотах, которые априори звучат интенсивно и задорно вначале, но уже минут через 15 теряют свою насыщенность. Сложно сделать ароматы с нотами зеленого чая, мяты или цитрусовых стойкими.

Если вы озабочены стойкостью аромата, нанесите предварительно на кожу увлажняющий крем — на хорошо увлажненной, напитанной коже ароматы будут звучать дольше. Ароматы бренда Escentric Molecules также хорошо справляются с этой задачей. Пусть они станут некой «подложкой», базой для ваших легких парфюмов.

— К слову, а есть ли обратные лайфхаки? На случай, если переборщил.

— Да, как раз в этом случае сверху нанесите аромат с чистыми зелеными нотами вроде базилика или мяты, можно немного ветивера. Это такой «антидот», который приглушит слишком навязчивый парфюм.

— Бытует распространенное мнение, что аромат твой, если ты на себе его не чувствуешь. Так ли оно на самом деле?

— Любой аромат со временем вы перестаете слышать на себе. Представьте, что вы вошли в комнату, где идет полным ходом окраска стен. Что вы будете чувствовать? Запах краски будет вас раздражать. Но со временем вы как будто привыкаете, и даже самый назойливый аромат уже не кажется вам таковым. Мы адаптируемся к ароматным молекулам так же, как наш организм адаптируется и привыкает к окружающей среде или определенным обстоятельствам жизни. Чаще всего бывает, что девушке нравится аромат, она носит его и хорошо слышит на коже. Но со временем привыкает, и обычная порция аромата больше ее не устраивает, она щедро наносит все большее и большее количество, к ужасу коллег и попутчиков в лифте. Вы меня понимаете?

Ваш аромат — этот тот, который производит на нас сильное первое впечатление и с которым вам комфортно в течении дня или ночи.

— В завершение нашей беседы поделитесь, насколько вы оптимистичны в отношении российских парфюмерных брендов. Каковы перспективы отечественной парфюмерии?

— Пожалуй, больше пессимистичен в этом отношении. На парфюмерный вкус и его развитие очень сильно влияют, как бы это банально ни звучало, именно климатические условия. Почему лучшие парфюмеры из Грасса, с юга Франции? Потому что уникальный климат порождает многообразие и великолепие природных ароматов. Люди рождаются, растут, с раннего детства пополняют свою библиотеку ароматов, обучаются слышать нюансы. Этот вкус формируется поколениями, это уже, так сказать, генетический код. Хотя с развитием химической науки многое поменялось и ученые, в том числе парфюмеры, которые также являются химиками, внесли свой вклад в развитие парфюмерной индустрии.

Да, возможно, при хорошем стечении обстоятельств мы могли бы получить гениального парфюмера. Но знаете, этот как с фэшн-индустрией. У нас в России много талантливых дизайнеров, но многие ли из них получили мировое признание и известность?

Парфюмерия, как и мода, очень консервативна. Но я не теряю надежды. Знаете, пока миром правят стереотипы, у нас будет так — если парфюмерия, то французская, если автомобиль, то… ну уж дополняйте сами.