Мурманск, Хакасия, Пермский край: где можно отдохнуть в этом году вместо Сочи

Туристы на смотровой площадке горного перевала Кату-Ярык (спуск в долину реки Чулышман) на автомобильной дороге «Балыктуюль - Балыкча» в Республике Алтай

В 2023 году основными туристическими направлениями для россиян останутся Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Алтай и Байкал. Однако эксперты туристической индустрии обращают внимание на другие регионы России — Мурманская область и Урал пока что недостаточно оценены туристами, и напрасно.

Куда едем

В этом году представители туристической индустрии ожидают, что основной спрос у самостоятельных путешественников будет на внутренние направления по России. По данным внутренней аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», сейчас на авиабилеты по России приходится около 84% спроса, рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы компании Наталья Анисимова,

«Около 30% авиабилетов оформляются в Москву и Санкт-Петербург, далее по популярности следуют Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Уфа и Махачкала. Из ж/д направлений в этом году популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Симферополь, Нижний Новгород и Воронеж», — перечислила она.

Симферополь, Геленджик, Анапа, Ростов-на-Дону и другие города юга России в этом списке отсутствуют — пока аэропорты там закрыты, участников туриндустрии ждут сложности, полагает главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников. В первую очередь, это касается отельеров Крыма, которые из-за сложившейся ситуации несут существенные убытки.

«Очень надеюсь, что РЖД сможет нарастить количество составов с сторону Крыма и курортов Краснодарского Края, что позволит компенсировать потери туриндустрии», — сказал он.

В этих условиях, по его словам, одними из самых популярных направлений у российских туристов будут Сочи и Абхазия.

«Это хорошо для местного турбизнеса, но не очень хорошо для самих туристов, так как цены на отели и авиаперелеты до Сочи в пик сезона будут неминуемо расти», — уточнил эксперт.

С наступлением весны Табашников спрогнозировал повышенный интерес к таким направлениям, как Алтай и Байкал. Он предупредил, что найти места в отелях и на базах отдыха в пик сезона будет непросто, так как этим регионам пока не хватает развитой туристической инфраструктуры.

Наталья Анисимова полагает, что этим летом большой популярностью у российских туристов будет пользоваться Калининградская область, которая привлекает путешественников архитектурой, морем, Куршской косой и необычной местной кухней.

Куда не едем — и напрасно

Среди регионов России немало таких, которые пока что не избалованы вниманием массового туриста. Однако на деле они оказываются весьма перспективными.

Так, Наталья Анисимова уверена, что путешественникам стоит обратить внимание на Хакасию.

«Этот регион привлекает невероятно красивой природой и возможностями для активного отдыха. Можно организовать сплав на байдарках или пак-рафтах по Енисею, заняться скалолазанием в экстрим-парке «Мраморка», отдохнуть на озерах», — рассказала она.

По словам эксперта, в поездке по Хакасии ценна и этническая составляющая.

«Здесь можно узнать о том, какую роль играет шаманизм, познакомиться с необычными хакасскими хобби, например, с игрой с костяшками барана хазых атызах, переночевать в глэмпинге в юрте», — сообщила она.

Туристам из Европейской части России Николай Табашников рекомендовал внимательно изучить уральские регионы: Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области, Пермский Край, которые, по его мнению, во многом остаются недооцененными.

«По своим природным условиям и историческому наследию они во многом схожи с тем же Алтаем. Да и по сервису и инфраструктуре эти регионы активно развиваются. Для жителей Востока России я бы рекомендовал присмотреться к Хабаровскому краю, Приморью и Сахалину. Природа там грандиозна, инфраструктура также динамично развивается», — рассказывает он.

Еще одним интересным и перспективным направлением Наталья Анисимова считает Мурманскую область, где, по ее словам, можно найти самые разные варианты активного отдыха в любое время года.

«Зимой это может быть фотоохота за северным сиянием, туры на снегоходах, треккинг в снегоступах, катание на собачьих упряжках. Летом можно посетить Териберку, или отправиться в Умбу и отдохнуть на изолированной турбазе среди лесотундры, или же съездить в джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий», — отметила она.

Пересечение границы

Главными заграничными направлениями у российских туристов в 2023 году, по мнению руководителя направления онлайн-туров TravelBelka Дили Демиденко, традиционно останутся Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Грузия, Мальдивы, Шри-Ланка, Бали, Гоа и Вьетнам.

«Весной самые популярные страны — это Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Ждем возвращения Туниса на прямых перелетах. Он не пользуется огромной популярностью, но его как правило, выбирают любители талассотерапии и белоснежных пляжей. Кроме того, мы ждем, что туры по системе «все включено» в Тунис будут дешевле Египта и Турции», — уточнила она.

Николай Табашников согласился с тем, что главными направлениями для массового российского турпотока этим летом останутся Турция и Египет.

«Греция, Испания, Италия и другие европейские страны останутся направлением для россиян с высокими финансовыми возможностями. Массовому туристу это будет не по карману», — заключил Табашников.