5 российских брендов для деловых женщин

После ухода западных брендов одеваться россиянкам стало сложнее и дороже. Дело в том, что одеться у российских производителей по ценам покинувшего нас INDITEX`a не получится, ведь большинство из них не имеют возможности вынести производство в развивающиеся страны, из-за чего вещи получаются достаточно дорогими. Где одеваться женщинам в офис и во сколько обойдется деловой гардероб Made in Russia – в материале «Газеты.Ru».

MERÉ

Концепция российского бренда MERÉ, созданного выпускницами Британской высшей школы дизайна Марией Рафиковой и Александрой Талалай, основана на геометрии простых форм, и как заявляют сами создательницы, пропитана духом мегаполиса. Коллекции создаются с уклоном на базовый гардероб и чистые, лаконичные формы. При этом дизайнеры аккуратно находят место и для трендов, например, создавая пиджаки без лацканов стоимостью 10,5 тыс. руб.

close 100% MERE

Отдельного внимания заслуживает платье-фрак за 6,6 тыс. руб., которое можно отнести к вещам-трансформерам и носить с белой базовой футболкой, в качестве удлиненного жакета поверх брюк или же, пуговицами назад, в случае, если дресс-код не очень строгий.

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YOU WANNA

Российский бренд YOU WANNA был создан в 2008 году сестрами Юлией и Нигиной. По словам самих девушек, их разница в возрасте, характерах и предпочтениях отражается и на коллекциях бренда. У YOU WANNA собственное трикотажное и швейное производство в Москве. Так что дизайнеры не только контролируют качество своей одежды, но и сохраняют ценовую политику марки. Кроме того, бренд выпускает коллекции не раз в сезон, а получает новые вещи практически каждую неделю.

В ассортименте можно найти и остро трендовые вещи, и классические базовые модели. В этом сезоне YOU WANNA предлагают девушкам носить в офис брючные костюмы свободного кроя, которые представлены как в нейтральных, так и в ярких трендовых цветах сезона. Например, комплект из объемного пиджака и брюк бирюзового цвета стоимостью 13,3 тыс. руб.

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Есть у марки и базовые вещи, которые впишутся, как в офисный, так и в повседневный дресс-код. Например, рубашка свободного кроя цвета фуксии за 6,9 тыс. руб. или черное платье-пиджак с вырезом на спине за 12,9 тыс. руб.

close 100% You Wanna

Ansel

Бренд был основан в 2017 году художницей и ресторатором Екатериной Анциборовой. Сама Екатерина говорит, что они производят одежду для креативных и творческих людей, и утверждает, что вещи Ansel не зависят от модных трендов и остаются актуальными из сезона в сезон. Одежда и правда, довольно универсальная: одни и те же вещи подойдут тем, кто придерживается как строгого делового стиля, так и стиля casual. Главное — правильно подобрать аксессуары.

close 100% ANSEL

В коллекциях преобладают спокойные и женственные модели, чувствуется любовь создательницы к клетке, гусиной лапке и культовым твидовым костюмам Chanel. Для походов в офис осенью стоит обратить внимание на клетчатый пиджак за 25,5 тыс. руб. из 100%-ной шерсти, который можно носить и под пояс, и без, играя с силуэтом. Или — на твидовый костюм в стиле «парижский шик», состоящий из жакета за 34,9 тыс. руб. и юбки за 15,5 тыс. руб.

close 100% ANSEL

G.R.E.E.N.k

Бренд G.R.E.E.N.k был основан в 2012 году российским дизайнером Екатериной Трошиной. По ее словам, создавая коллекции, она ориентируется на тренды, но всегда думает о том, чтобы вещь имела свой характер, подчеркивала индивидуальность обладательницы и была вне времени (кстати, платья из первой коллекции Трошиной 2012 года до сих пор входят в базовую коллекцию марки).

Сегодня бренд выпускает одежду для тех, кому важен осознанный шоппинг: купить меньше, но лучшего качества, чтобы носить вещь долго.

В коллекциях можно найти как базовую одежду нейтральных тонов, так и ярких трендовых – например, изумрудного или лавандового. Этой осенью бренд предлагает обратить внимание на пиджаки-трансформеры с завязками на талии за 49 тыс. руб., с помощью которых можно регулировать посадку и «подгонять» по фигуре.

close 100% G.R.E.E.N.k

Поклонницам классики марка предлагает приталенные брючные костюмы стоимостью 53 тыс. руб. за комплект, которые представлены не только в нейтральном черном или бежевом, но и в ярко-красном цвете.

close 100% G.R.E.E.N.k

ЕLEAN

ELEAN — первый в России бренд готового женского смокинга, который был создан в 2016 году инженером-технологом швейных изделий Еленой Писаревой и ее дочерями, Анной и Анастасией. Для своих изделий марка использует только натуральные ткани – шерсть, шелк и хлопок, а все вещи отшиваются на производствах на территории России.

По словам создательниц, у ELEAN каждая женщина сможет выбрать идеальный для себя образ со смокингом и сегодня же отправиться в нем на деловую встречу или вечеринку, потому что все изделия в наличии и представлены в размерном ряде от 42 до 50.

Бренд позиционирует себя как премиум, что подтверждают и цены на вещи. Например, костюм-четверка, в которую входит двубортный жакет, жилет на пуговицах с воротником, брюки-клеш и юбка-карандаш длины миди обойдется в 91,8 тыс. руб., а платье-футляр с элементами смокинга — в 37,5 тыс. руб.

close 100% ЕLEAN

Все вещи из ассортимента марки сочетаются другом с другом, так что собирать комплекты будет легко и приятно, были бы деньги. Скидок на базовую коллекцию не бывает, но можно поймать -20% на вещи из сезонных капсул.