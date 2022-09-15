Линда Евангелиста и мужчины в кружевном белье: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке закончилась первая из четырех мировых Недель моды — и переплюнуть ее по масштабу вряд ли смогут и принявший эстафету Лондон, и ожидающие своей очереди Милан и Париж. За эти шесть дней случилось многое — от триумфального камбэка супермодели 90-х Линды Евангелисты до дебюта на подиуме молодоженов Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Камбэк Евангелисты

close 100% Линда Евангелиста на юбилейном показе Fendi в ярко-бирюзовой накидке оттенка Tiffany&Co., 9 сентября 2022 года Eduardo Munoz Alvarez/AP

Неделю моды в Нью-Йорке, стартовавшую 9 сентября, открыл показ Fendi. Шоу было посвящено 25-летию легендарной сумки бренда Baguette. Виновница торжества, точнее, ее миниатюрные копии, украшали головные уборы, одежду и аксессуары, в которых дефилировали модели во главе с Беллой Хадид и дочерью Кейт Мосс Лилой. А среди гостей показа была Сара Джессика Паркер, героиня которой — Кэрри Брэдшоу — носила фиолетовую Baguette сначала в «Сексе в большом городе», а после в «И просто так».

«Коллекция яркая, многозначная, с миллионом деталей. В создании участвовали Ким Джонс (Fendi) и Марк Джейкобс, и видно обоих. От Кима — логомания и силуэты, от Марка — объем (посмотрите на меховые шляпы и халаты), сложность фактур и платформы-небоскребы»,

— прокомментировал показ стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Другое мнение высказал в своем канале стилист Александр Рогов: «Показ все восприняли с восторгом, а как по мне — сплошная коммерция и маркетинговые ходы…»

Последней на подиум вышла Линда Евангелиста, заставив всех присутствовавших в зале Hammerstein Ballroom аплодировать стоя. Дело в том, что этот показ стал для нее первым за 15 лет — последнее шоу, в котором она участвовала, было в 2007 году (Christian Dior).

Начиная с 2016 года, супермодель пряталась от камер из-за «изуродовавшей» ее косметической процедуры под названием криолиполиз (безоперационная методика удаления локальных жировых отложений), а в этом году решила выйти из тени. В феврале она снялась для обложки People, а в интервью призналась, что «устала стыдиться». Затем последовали рекламный кампейн Fendi, обложка British Vogue и, наконец, Неделя моды.

Обнаженная грудь падчерицы вице-президента США Камалы Харрис

close 100% Элла Эмхофф во время показа бренда Prabal Gurung в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 10 сентября 2022 года Bebeto Matthews/AP

Одной из самых обсуждаемых моделей Недели моды в Нью-Йорке стала Элла Эмхофф, которая приходится падчерицей вице-президенту США Камале Харрис. С манекенщицей случился курьез на показе Prabal Gurung: во время дефиле она случайно обнажила грудь.

Не случайно, а нарочно, к слову, свой бюст демонстрировали Белла Хадид на показе Proenza Schouler и Эмили Ратаковски на шоу Tory Burch.

close 100% Белла Хадид на показе весенне-летней коллекции Proenza Schouler и Эмили Ратаковски на показе коллекции Tory Burch Global Look Press

Максимум инклюзивности на показе Tommy Hilfiger

11 сентября свою новую весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную стилем преппи, представил бренд Tommy Hilfiger. В показе приняли участие модель plus size Эшли Грэм, модель с витилиго (заболевание, характеризующееся утратой кожи естественной пигментации при разрушении меланина) Винни Харлоу, трансгендерная модель Хари Неф и 75-летний писатель Боб Колачелло.

«Самым инклюзивным шоу NYFW стал показ Tommy Hilfiger. На подиуме были представлены модели всех полов, всех возрастов, всех рас, всех размеров… Особенно хочу отметить мужчин-моделей plus size. Буквально на днях об этом думал — и вот увидел! Коллекция и стайлинг слабые, а вот кастинг, я считаю, супер!»

— поделился мнением стилист Александр Рогов.

close 100% Эшли Грэм, Винни Харлоу, Хари Неф и Боб Колачелло на показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке, 12 сентября 2022 года AP

Барышников, Шейк и супермодели 90-х на «Vogue World: New York»

Кульминацией Недели моды в Нью-Йорке стало шоу «Vogue World: New York», приуроченное к 130-летию издания. 12 сентября в районе Митпэкинг на Манхэттене развернулся масштабный праздник с ярмаркой локальных дизайнеров, поп-ап магазинами крупных брендов и грандиозным модным шоу.

Показ открыла героиня сентябрьской обложки, теннисистка Серена Уильямс, следом за ней на подиум вышли супермодели 90-х Хелена Кристенсен и Амбер Валетта, сегодняшние легенды — Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и многие другие. Помимо манекенщиц, участие в нем приняли молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, а также 74-летний советский артист балета Михаил Барышников, видео с которым завирусилось в социальных сетях.

«Ну как бэ… Что за стайлинг? Представьте все это (новинки от мировых брендов) на Киркорове, Волочковой, Семенович, Ане Asti, Глюк'oZе, Ольге Карпуть, Илоне Столье, Наташе Максимовой и.т.д. И все это на Тверской или в Зарядье… Ну все плевались бы. Vogue супер! Вайб супер! У нас на мероприятиях Vogue (я ни разу на них, правда, не был) все обычно с кислыми лицами и на пафосе»,

— высказался стилист Александр Рогов.

Мужчины в кружевных боксерах на показе Tom Ford

close 100% Шоу Tom Ford, которым завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, 14 сентября 2022 года Global Look Press

Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке не менее феерично, чем началась. Закрывающим показом традиционно стало шоу Tom Ford, которое запомнилось не столько выходами на подиум моделей-женщин, сколько их коллег мужского пола. В частности, один из манекенщиков продефилировал в кожаном жакете, надетом на голое тело, кружевных трусах-боксерах и ботинках.

«Блеск, секс и вайб нулевых. Пайетки, низкая посадка, кружево (для женщин и мужчин) в сочетании с кожей и платформа — весь показ как одна большая вечеринка 20 лет назад»,

— написал стилист Алеко Надирян.

«Голые» выходы Джулии Фокс

close 100% Джулия Фокс Charles Sykes/Invision/AP

Неделю моды в Нью-Йорке посетили многие знаменитости, начиная от Канье Уэста, заканчивая его экс-супругой Ким Кардашьян и тещей Крис Дженнер. Однако чаще других, как ни странно, в заголовки попадала другая бывшая рэпера — Джулия Фокс. Модель, с которой Йе встречался зимой 2022-го, всегда была в центре внимания независимо от того, участвовала ли она в показах или сидела во front row. Всему виной — ее «голые» выходы.

Россиянки на подиуме

В показах на Неделе моды в Нью-Йорке участвовали модели из России. В частности, Ирина Шейк вышла на подиум во время шоу «Vogue World: New York». В нем же приняла участие Софья Стейнберг, которая также прошлась по подиуму во время шоу Fendi, Jason Wu, Khaite, Altuzarra и Carolina Herrera.