Как селфи без макияжа сделали Аллу Пугачеву звездой соцсетей

Сегодня, 15 апреля, отмечает 73-летие Алла Пугачева. Знаменитая певица в последние несколько лет стала звездой соцсетей: ее селфи без макияжа регулярно собирают множество восторженных отзывов, в которых артистку хвалят за неувядающую красоту и молодость. «Газета.Ru» собрала несколько примеров таких фотографий.

Выложить в соцсети фотографию без макияжа для звезд — хороший способ создать новостной повод для СМИ. В случае с Пугачевой селфи такого формата могут принести публикацию не только в таблоидах: когда в августе прошлого года артистка опубликовала снимок, на котором были видны морщины под глазами, сообщение об этом появилось в хронике агентства РИА «Новости».

close 100% alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!» — подписала один из снимков артистка. В комментариях подписчики оставили множество комплиментов Алле Пугачевой, поддержав ее решение не скрывать возрастные изменения.

О своих ритуалах ухода за собой Алла Пугачева сообщает подписчикам регулярно.

Она выкладывает видео после различных бьюти-процедур или сразу на выходе из парилки — и встречает поддержку фанатов. Например, в марте 2018 года певица подписала свое фото: «С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы». На что ей ответили: «Вы классная, здоровья вам», «Вот умница, не боится фотки показывать без макияжа и с мокрой головой», «Красивая женщина с внутренней гармонией. Вам любой образ к лицу».

close 100% alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Прибегала ли Пугачева к услугам пластических хирургов — доподлинно не известно: сама она утверждает, что поддерживать стройность ей помогает диетолог. А также — отказ от сахара, выпечки и алкоголя. По советам дочери Кристины Орбакайте Алла Пугачева придерживается бессолевой диеты, благодаря которой можно похудеть и убрать отечность. Кроме того, она раз в неделю устраивает разгрузочный день и пьет только воду. Об этом рассказал стилист Аллы Пугачевой Алишер в интервью kp.ru.

close 100% Певица Алла Пугачева и артист Максим Галкин maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Алла Пугачева уже более 20 лет находится в отношениях с Максимом Галкиным. Официально отношения супруги оформили в 2011 году. Шоумен стал пятым по счету мужем певицы. До него она была замужем за Филиппом Киркоровым. Уже несколько лет Примадонна с мужем живут в замке в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева редко появляется на публике и больше времени уделяет воспитанию своих детей: двойняшек Лизы и Гарри. Максим Галкин тоже активно принимает участие в их воспитании. Он публикует фото и видео семейной жизни в соцсетях и рассказывает о талантах детей.