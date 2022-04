Выходные в Санкт-Петербурге: гид, с которым вы почувствуете себя местным

Дворцовая площадь, Невский проспект, а вечером пойдем на Рубинштейна — такой план у большинства туристов, приезжающих на Ленинградский вокзал и планирующих провести «веселые» выходные в Санкт-Петербурге. Повезло, если у вас есть знакомый местный житель, который спасет от этого маршрута, а если нет — у вас проблемы. Для этого «Газета.Ru» подготовила свой гайд по городу, чтобы за два для была возможность почувствовать себя настоящим петербуржцем.

Первое с чего стоит начать, так это с места ночевки. Окраины города напоминают российские провинции — серые панельные дома, бесконечные маршрутки, палатки у метро и грязь. В центре города все то же самое за исключением архитектуры — а это главное в городе. В районе Чернышевской, Петроградской и Центрального района можно найти недорогие отели, хостелы и квартиры и вполне бюджетно остановиться.

Район Чернышевской, пожалуй, лучший в этом плане. Он максимально не тронут «реновацией», а еще находится по левому берегу Невы, поэтому добраться туда ночью, когда разведут мосты, не составит труда. А, например, к Петроградской придется ехать через окружную. На всякий случай — цены на такси ночью начинаются от тысячи руб.

close 100% Проспект Чернышевского в Санкт-Петербурге Wikimedia Commons

Эрмитаж, пожалуй, банальное место, но с него точно нужн<2>о начать, если вы в Санкт-Петербурге в первый раз. Екатерина Ермолаева, экскурсовод и руководитель историко-краеведческого клуба «Петербургское время», делится советом: «Идти в главный комплекс стоит на два-три часа, забыв про идею «увидеть все», неспешно проходя по залам, выбирая интересное для себя сегодняшнего, а не из списка «топ-100 экспонатов музея».

Вполне возможно, что в Эрмитаж вы и не попадете, потому что очередь иногда выстаивается уже на Дворцовой площади. В таком случае стоит обернуться и посмотреть назад на желтое здание с колесницей на крыше. Это Главный Штаб (филиал Эрмитажа), про который мало кто знает, и очереди туда никогда нет. Вход в него через неприметную деревянную дверь слева от арки.

«Импрессионисты и постимпрессионисты — это, конечно, хорошо, — рассказывает о наполнении музея Ермолаева. — Но само здание не хуже! После реконструкции «Студией 44» часть дворов превратилась в выставочные залы, свет и воздух, залы-трансформеры и лестницы-амфитеатры — здесь гений архитектор XIX века К. Росси встретился с талантом нашего современника Н. Явейна».

close 100% Люди на Дворцовой площади у Главного Штаба в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/РИА «Новости»

Модная молодежь Питера не посещает классические музеи, в список которых можно добавить еще и Русский музей, а ходит в гости к знаменитым петербуржцам. Достоевский, Блок, Некрасов, Шаляпин, Набоков, Пушкин, Бродский и другая интеллигенция оставила после себя роскошные квартиры, которые находятся в жилых домах. Зайдя по парадной лестнице, будет возможность посмотреть, не только как жили писатели и композиторы, но и живут современные петербуржцы. В некоторых мемориальных музеях устраивают концерты. Екатерина Ермолаева советуют посетить квартиру Александра Бенуа на Васильевском острове, где его потомки проводят творческие вечера.

Любимое в городе место многих петербуржцев — Исаакиевсая площадь перед одноименным собором. Если погода не ветреная и не пасмурная, стоит подняться на колоннаду Исаакия — лучше обзорной площадки в городе нет. Билет туда стоит 300 руб. Но местные отказываются за это платить и ходят в кафе на крышах. «Небо и вино», «Паруса на крыше», «Больная кухня», «Москва», Terrassa — многие из этих мест не очень бюджетные, но хороший вид обеспечен.

Кстати, о крышах — прогулки по ним часто предлагают на улицах. Но не стоит искушаться красивыми обещаниями мальчиков-подростков. С этой крыши вас снимет полиция, как только вы на нее подниметесь. Схема отработанная.

close 100% Вид на город с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Евгений Биятов/РИА «Новости»

Идем дальше: бытует мнение, что, мол, все петербуржцы любят ходить в знаменитую пешечную на Большой Конюшенной. Но поверьте, все кто туда стоит в километровой очереди — туристы. Пышки там ничем не отличаются от «икеевских», а кот Рыжик, который почти 20 лет был символом места, умер не так давно. В пекарне Ф. Вольчека ничего трагического не произошло, сеть наоборот с каждым годом расширяет свой ассортимент и локации. В районах и центре петербуржцы покупают там сметанный торт по 74 руб., Наполеон за 72 руб. и чизкейк Нью-Йорк за 79 руб. Цены что надо.

Модные кофейни Санкт-Петербурга тоже не те, которые находятся на главных улицах и с большой вывеской, а в подворотнях и парадных — Gotcha brew bar на Литейном, «Нарушители» на Маяковской, Not for sale на Садовой, Doris local и Doris fragments в переулках около Невского, «Смена» в Басковом переулке. Выпить хороший кофе с вкусными булками можно и в книжном магазине «Подписные издания», и Most с видом на универмаг Au Pont Rouge. Недавно открылась кофейня Opetit в Генеральном Консульстве Франции с видом на Невский проспект.

Цены в петербургских ресторанах мало отличаются от московских, а в большее количество из них лучше ходить летом из-за атмосферных веранд в двориках. Co-op garage, Camorra pizza, Civil — места встречи модной питерской интеллигенции. У последнего ресторана есть три филиала, самый лучший из которых на Волынском переулке. Там очень стильный современный интерьер, но при этом половина мебели винтажная. От их команды недавно открылась пекарня Zoe, но там всю выпечку сметают еще до обеда.

close 100% «Газета.Ru»

Тусоваться на улице Рубинштейна тоже уже не по-петербургски, про клубную улицу Думскую лучше вообще забыть, а вместо этого идти на Некрасова. Местные жители советуют руководствоваться классическим правилом и заходить в любой бар, куда стоит очередь. Все заведения проверенные, а Redrum, Red Corner, «Залив» — входят в топ-3. Выпить хорошего вина вечером можно и неподалеку от Восстания в «Утописте», ближе к ночи отправившись танцевать в Wine can dance на Ваське.

Поесть, посетить выставки, купить одежду, культурно отдохнуть и даже жить можно в петербургских кластерах. «Новая Голландия» и «Лофт Проект Этажи», пожалуй, самые популярные из них, а вот в «Третьем месте», «Особняке Слепцова», «Бертгольд-центре» народу куда меньше. В самом неудобном по месторасположению, но не менее красивому «Севкабель Порту» стоит встретить закат с видом на Финский залив.

В хорошую погоду жители Санкт-Петербурга любят посидеть в саду Сен-Жермен или во дворе музея Анны Ахматовой, погулять едут на ЦПКиО или на Крестовский остров, откуда по мосту можно перейти в «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» и посмотреть на новый небоскреб «Лахта Центр» вблизи. В дождь умным решением будет сесть на трамвайный маршрут №40 и проехать весь Васильевский остров и Петроградскую сторону и заодно увидеть Петропавловскую крепость.

close 100% Сад Фонтанного дома peterburg2.ru

«Люблю с гостями гулять вдоль речки Карповки, — добавляет Екатерина Ермолаева. — В облике ее домов, мостов, садов и скверов отражается вся трехвековая история Петербурга. А вот по Невскому еще совсем недавно я советовала туристам гулять вечерами самостоятельно — уличные музыканты как никто способны передать дух города». «Алиса», «Аквариум», «ДДТ», «Король и Шут», «Ленинград» — песни этих питерских групп поют на улицах.

Отдельное «развлечение» многих жителей Санкт-Петербурга — поход на кладбище. Некрополь Александро-Невской Лавры и Новодевичьего монастыря, Смоленское лютеранское и Пискаревское кладбища настоящие музеи под открытым небом. В продолжении темы — самые атмосферные концерты города проходят не в Мариинском и Михайловском театрах, а в лютеранских церквях. В Анненкирхе и Петрикирхе одни из лучших в городе органных концертов и концертов классической музыки.