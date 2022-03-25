«Они должны заплатить». Почему тур герцогов Кембриджских на Карибы стал неудачным

Принц Уильям и Кейт Миддлтон закончили королевский тур по странам Карибского бассейна, предпринятый по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. Поездка, которая должна была служить укреплению связей Великобритании со странами Британского Содружества, запомнится публике не только яркими нарядами, которые выбирала Кейт Миддлтон, но и протестами жителей Белиза против монархии, холодным приемом, оказанным членам королевской семьи на Ямайке и требованиями компенсации за годы рабства на Багамских островах.

Тур герцогов Кембриджских пошел не по плану в самом начале поездки — в Белизе.

В воскресенье, 20 марта, представители королевской семьи Великобритании должны были посетить ферму по производству какао в деревне Индиан-Крик, однако за два дня до визита он был отменен. Жителям деревни не понравилось, что у них приземлится вертолет герцогов — они заявили, что с ними не проводились консультации по поводу поездки. «Мы не хотим, чтобы они приземлялись на нашей земле, так и передайте», — прокомментировал проблему деревенский глава Себастьян Шоль в беседе с Daily Mail и добавил, что вертолет можно направлять куда угодно, но только не в его деревню.

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Тем не менее, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили другую ферму, производящую какао, где им оказали более теплый прием и подарили маракасы, и побывали в национальном парке Караколь, где осмотрели руины города майя — фотографии герцогини в брюках цвета хаки и белой футболке среди древних развалин настолько впечатлили ее поклонников, что они даже сравнили ее с Ларой Крофт (по аналогии с картиной, в которой Анджелина Джоли снималась среди руин кхмерского Ангкора).

Позже Кейт Миддлтон снова впечатлила нарядом фанатов — на приеме у генерал-губернатора в столице Белиза она появилась в сверкающем розовом наряде британского бренда Vampire's Wife и майанским клатчем. Это отвлекло наблюдателей от обсуждения проблем, связанных с визитом.

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Следующей точкой тура была Ямайка. Здесь пару встречала, в числе прочих, представительница Национальной народной партии Лиза Ханна (в 1993 году завоевавшая титул «Мисс Мира»). Зная, что она выступает за независимость Ямайки от монархии, интернет-пользователи, посмотревшие видеоролики из аэропорта Кингстона, решили, что политик оказала герцогам Кембриджским подчеркнуто холодный прием — они обратили внимание, что Лиза Ханна не ответила на улыбку Кейт Миддлтон.

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Сама Лиза Ханна не признала, что была холодна с герцогиней Кембриджской — после того, как ролик из аэропорта Кингстона разошелся в Twitter, она ответила пользователям соцсети в специальной колонке в The Guardian.

В ней Лиза Ханна заявила, что «неловкая» ситуация — не более чем плод воображения обитателей Twitter и результат искусного монтажа, на деле же она с большим уважением относится к Кейт Миддлтон и не испытывает к ней личной неприязни.

Другое дело, что тема рабства и эксплуатации ресурсов колоний со стороны метрополии для жителей Ямайки остается болезненной и подлежит обсуждению.

«Что нам сейчас нужно — это чтобы Запад, особенно Соединенное Королевство, серьезно погрузился вместе с нами в эту проблему. И нам нужны не только утешения. Цветистые речи и изящные символы не просто не удовлетворяют нас. Слова, не подкрепленные действиями, нас еще и оскорбляют. Нам нужно, чтобы общественники, политики и монархи не просто признали историю эксплуатации и ее последствия, но и начали делать конкретные шаги к тому, чтобы это исправить», — написала Лиза Ханна. И добавила, что Ямайка намерена отказаться от подчинения монархии так же, как это ранее сделал Барбадос.

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Во время визита на Ямайку действительно были произнесены слова, осуждающие рабство — в своей речи во время приема у премьер-министра страны Эндрю Холнесса принц Уильям признался, что это позорная страница истории Британской империи. «Я совершенно согласен со своим отцом, принцем Уэльским, который в прошлом году сказал на Барбадосе, что чудовищная жестокость рабства навеки запятнала нашу историю, — заявил герцог Кембриджский. — Я хочу выразить мою глубокую печаль. Рабство было омерзительным. Этого никогда не должно было быть».

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После Ямайки герцоги Кембриджские отправились на Багамские острова, где их вновь ждали протесты и напоминание о жестокости их предков. В аэропорту Нассау принца Уильяма и Кейт Миддлтон встретили военные и восьмилетняя девочка Аниа Мосс, которая преподнесла гостям букет цветов. Позже к ним присоединился премьер-министр страны Филип Дэвис, который признался, что этого визита на островах давно ждали, и передал поздравления с 70-летним юбилеем царствования Елизавете II.

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И хотя сам глава правительства избегал разговоров о независимости от монархии, эта тема все равно всплыла. Национальный комитет репараций Багамских островов обратился к герцогам с письмом.

«Они, их королевская семья и правительство должны признать, что их развитая экономика была построена на спинах наших предков. И поэтому они должны заплатить. Да, мы дети тех жертв, помнить — наш долг перед предками. Мы обязаны требовать признания, ответственности, излечения и справедливости», — заявили представители комитета.

Багамы стали последней точкой в Карибском туре принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Британские СМИ уже пришли к выводу, что поездка, которая должна была укрепить связи монархии со странами, входящими Британского Содружества, не удалась.