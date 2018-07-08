Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против сборной России, сообщает ТАСС.
На счету Модрича результативный пас и забитый мяч в серии послематчевых пенальти.
Таким образом, сборная Хорватии сыграет с Англией в полуфинальном матче.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Россия проиграла сборной Хорватии по пенальти и покинула ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #RUSCRO is @lukamodric10! #WorldCup pic.twitter.com/hUIl2bHrgB— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 7 июля 2018 г.