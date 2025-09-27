Лед тронулся: россиянам вернули флаг и гимн

Впервые за более чем три года российской спортивной федерации удалось в полном объеме восстановить свои права — Международный паралимпийский комитет (IPC) вернул российским атлетам национальные атрибуты и снял все ограничения на участие в соревнованиях, где выполняет роль международной федерации. «Газета.Ru» — о том, как принималось историческое решение и что теперь ждет российских атлетов.

Российские паралимпийцы — официально на Играх-2026!

Переломное событие в отношении российских атлетов произошло минувшей ночью в Сеуле. С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея IPC, где участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), а также против продления частичной приостановки его членства.

Голосование прошло в два этапа. В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77, 8 — воздержались.

«Сегодня мы добились справедливого решения . Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», — говорится в заявлении пресс-службы ПКР.

К таким видам спорта относятся плавание, следж-хоккей, легкая атлетика, пулевая стрельба и пауэрлифтинг.

Официальное возвращение российского флага и гимна произошло впервые с декабря 2020 года, когда Спортивный арбитражный суд Лозанны (СAS) утвердил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российских спортсменов по делу Григория Родченкова, связанного с манипуляциями в базах данных Московской антидопинговой лаборатории с целью их искажения для того, чтобы атлеты смогли избежать наказания.

На проходящем в настоящий момент в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. IPC принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Полноценное возвращение паралимпийцев из России ожидается на Играх в Италии, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в период с 6 по 15 марта 2026 года.

«Это решение подтянет пробуксовывающие виды спорта»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что восстановление в правах российских паралимпийцев может стать отправной точкой в деле о возвращении отечественных атлетов на мировую спортивную арену без каких-либо ограничений

«Это большое событие для всего нашего спорта, и для наших паралимпийцев в частности. Мы видим, что идут подвижки, международные федерации охотнее идут на контакт, несмотря на противодействие некоторых стран. Думаю, есть вероятность, что в самое ближайшее время ограничений в отношении России будет еще меньше. Возможно, МОК тоже последует этому примеру», — заявила Журова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» отдельно поблагодарил Международный паралимпийский комитет за то, что позитивное решение в отношении россиян было принято заблаговременно.

«Это решение IPC, за что им огромное спасибо, локомотивом подтащит на главную магистраль некоторые другие виды спорта, которые пока пробуксовывают. Важное и долгожданное решение. Прекрасно, что оно принято заранее, и спортсмены спокойно могут готовиться и отбираться на Паралимпиаду», — заявил журналист.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «Чемпионату» заявил, что возвращение флага и гимна — не повод для радости, а восстановление справедливости.

«Это нельзя назвать радостью, потому что это справедливое решение. Поздравляю всех наших спортсменов и спортивных руководителей! Проведена огромная работа. Было бы неплохо, если бы МОК посмотрел на своих коллег из паралимпийского комитета и поучился у них», — заявил Свищев.