Тест на нейтральность и напутствие от хейтеров: что ждет Петросян и Гуменника на пути к ОИ

Российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику перед Олимпиадой придется пройти проверку на нейтральность. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе верит, что МОК допустит их к Играм. Неожиданные советы, как добиться успеха, Аделии и Петру дала канадка Меган Дюамель, известная активной антироссийской позицией. В комментарии «Газете.Ru» призер ОИ-2018 Александр Энберт выразил уверенность, что спортсмены справятся с давлением.

Почему победа в квалификации не должна вводить в заблуждение

Аделия Петросян и Петр Гуменник великолепно выступили на олимпийском отборочном турнире, оставив конкурентов далеко позади. Среди девушек представительница России была лучшей с общим результатом 209,63 балла. А Петр заявил пять квадов и победил, набрав 262,82.

Для квалификационного турнира этих цифр, конечно, хватило. И, пожалуй, было бы не совсем корректно сравнивать их с показателями, которые набирали призеры состоявшегося ранее в этом году чемпионата мира. Но все же не стоит забывать, что туда россияне не были допущены, а именно на мировом первенстве было разыграно абсолютное большинство олимпийских квот. С нынешними результатами россияне не попали бы в топ-3 как в женском, так и в мужском разряде.

Безусловно, на Олимпиаде мы увидим совсем других Аделию и Петра. Они, несомненно, будут усложнять контент. Но и уровень конкуренции будет совсем иным. Тому же Гуменнику предстоит противостоять невероятному Илье Малинину, прыгающему четверной аксель. Да и Петросян придется непросто в борьбе с Алисой Лю или Каори Сакамото.

Впрочем, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у спортсменов еще будет полноценная возможность испытать свои силы в преддверии Игр — на чемпионате России.

«Для меня, например, он всегда был самым крупным стартом во всех отношениях. Такой стресс, который фигуристы испытывают в ситуации, когда при абсолютно равной конкуренции никто не настроен на твою победу, сложно испытать где-то еще», — сказала Тарасова в интервью RT.

Говоря о Петросян, она отдельно отметила, что конкретно спортсменке необходимо менять.

«Почему-то мне кажется, что контент на Играх будет уже другим. С четверными прыжками. Без них на Играх делать нечего, это ясно.

Но мне кажется, Аделию ведут правильным путем. Если со здоровьем у нее будет нормально, она все сделает», — уверена прославленный тренер.

Неожиданное напутствие россиянам дала канадская фигуристка Меган Дюамель, ранее с завидным постоянством выражавшая антироссийскую позицию и выступавшая против допуска россиян на турниры.

«Я смотрела оба выступления в Китае. Мне очень нравится стиль Петра Гуменника, я следила за ним с тех пор, как он еще был маленьким мальчиком. Мне понравилась его короткая программа. Но для того, чтобы бороться за медаль на Играх в Италии, Гуменнику понадобится более чистая произвольная программа.

Аделия Петросян, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, что она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию лучшим фигуристкам на Олимпиаде в Италии», — сказала Дюамель порталу «ВсеПроСпорт».

Проверка на нейтральность: в ФФККР верят в лучшее

После введения масштабных спортивных санкций попадание на международные соревнования стало для российских спортсменов чем-то сродни хоррор-квеста. Им необходимо пройти ряд проверок — и речь не только и не столько о допинге. На фоне политических событий в мире россияне обязаны проходить тест на нейтральность.

В феврале 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) получил заявки российских фигуристов на получение нейтрального статуса. Проверка длилась более двух месяцев, и по ее итогам танцорам Александре Степановой и Александре Букиной, а также спортивной паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов отказали в праве побороться за путевку на Олимпиаду. Петросян и Гуменник проскочили.

Но после их успеха в квалификации стало известно, что им предстоит повторно доказывать нейтралитет. К основным критериям относится отсутствие публичной поддержки СВО а также связей с военными и силовыми структурами. Сбором и анализом этих данных занимается известная швейцарская компания SportRadar. Ее основной профиль — сотрудничество с букмекерами.

«Мне сложно представить, к чему можно придраться, когда речь идет об Аделии и Петре. Уверен, что они пройдут и этот отбор.

Понимаю, что сейчас журналисты будут в буквальном смысле охотиться за ними, это ваша работа. И Петросян, и Гуменник — опытные ребята и в период подготовки к Олимпиаде совершенно точно будут немногословны. Ведь буквально каждое слово нужно взвешивать, чтобы не дать повода к чему-то придраться. Надеюсь, что журналисты, которые искренне болеют за российское фигурное катание, отнесутся к этому с пониманием», — заявил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Россиянам придется справляться с давлением

Российские поклонники фигурного катания очень давно ждут своих любимцев на международных стартах. И тем больший восторг и ажиотаж вызвал успех Петросян и Гуменника на олимпийской квалификации. И здесь тоже может крыться опасность: уж слишком высокие требования к ним могут предъявлять на родине.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт уверен, что Аделия и Петр выдержат испытание «медными трубами». При этом в разговоре с «Газетой.Ru» он признал, что такая реакция общественности, такое пристальное внимание не должно удивлять.

«Знаете, внтуренне я понимаю, что это очень серьезное давление: все воодушевлены возвращением на мировую арену — еще и триумфальным, с двумя победами на квалификационном турнире. С другой стороны, это ожидаемо. Вспомните домашние Олимпийские игры в Сочи: сколько внимания было к каждому спортсмену, сколько новостей, биллбордов по всей стране, ток-шоу и телепрограмм.

Ребята, которые выходят на эту стадию подготовки к Олимпийским играм, очень хорошо внутренне подкованы и имеют стержень. Внимание общественности и журналистов не должно выбивать их из колеи. Тем более что большинство комментариев — очень приятные: думаю, ребятам это может даже добавлять мотивации», — считает Энберт.

Он также прокомментировал слова Татьяны Тарасовой о необходимости усложнять контент. По мнению Александра, это имеет отношение прежде всего к женскому катанию.

«Конечно, Аделии нужно усложнять программу к Олимпийским играм. Это прекрасно понимает и тренерский штаб, и она сама. Была задача получить квоту — она выполнена. И, соответственно, теперь следует думать об усложнении.

Потому что, не имея высокого рейтинга для выхода на международную арену, необходимо быть на голову выше остальных, чтобы побеждать.

У Петра уже достаточно сложный контент, сопоставимый с мировым топ-3. Ему нужно поработать над чистотой исполнения. Конечно, с Ильей Малининым будет сложно бороться, он на данный момент — признанный лидер мирового мужского фигурного катания. Но если Петр проработает контент и выступит чисто, у него будет шанс претендовать на место в тройке на Олимпиаде», — убежден фигурист.