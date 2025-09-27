«Это нельзя назвать радостью»: в Госдуме высказались о возвращении флага паралимпийцам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал позитивным началом решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), но отметил, что предстоит еще много работы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это нельзя назвать радостью, потому что это справедливое решение. <...> Еще раз поздравляю всех наших спортсменов и спортивных руководителей! Проведена огромная работа. Было бы неплохо, если бы МОК посмотрел на своих коллег из паралимпийского комитета и поучился у них», — заявил он.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. МПК принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Ранее отстранение РФ от мирового спорта связали с американским заговором.