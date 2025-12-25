На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Ростове» сделали заявление на фоне скандала с долгами клуба

В «Ростове» заверили, что клуб пройдет лицензирование в РПЛ
ФК «Ростов»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заверил, что клуб пройдет лицензирование на следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано все, чтобы она играла и совершенствовалась», — подчеркнул он.

22 декабря инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может сняться с РПЛ. Согласно его информации, у клуба нет денег, чтобы оплатить зимние сборы перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге, а текущая задолженность составляет от ₽4 млрд до ₽5 млрд. Сообщается, что футболисты не получают зарплату с октября, часть из них — с сентября. Однако позднее в клубе заявили, что долг составляет ₽1,5 млрд.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее в «Ростове» назвали непонятной информацию о многомиллиардных долгах.

Футбол. Чемпионат России
