Ветеран «Ростова» раскритиковал главного тренера клуба РПЛ

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, передает Vprognoze.ru.

«Я поливал его неоднократно, ну как не поливать? Тренируя «Пари НН», ты не можешь играть в высокий прессинг. Поэтому команда и идёт внизу турнирной таблицы. А умничать и говорить красивые слова, ну хорошо, пусть умничает дальше», — сказал Дьяков.

7 декабря «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на 5-й позиции располагается «Балтика» с 35 очками. «Пари НН» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее «Пари НН» продал своего вратаря.