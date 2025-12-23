На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Ростова» раскритиковал главного тренера клуба РПЛ

Ветеран «Ростова» Дьяков раскритиковал тренера «Пари НН» Шпилевского
true
true
true
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, передает Vprognoze.ru.

«Я поливал его неоднократно, ну как не поливать? Тренируя «Пари НН», ты не можешь играть в высокий прессинг. Поэтому команда и идёт внизу турнирной таблицы. А умничать и говорить красивые слова, ну хорошо, пусть умничает дальше», — сказал Дьяков.

7 декабря «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на 5-й позиции располагается «Балтика» с 35 очками. «Пари НН» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее «Пари НН» продал своего вратаря.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами