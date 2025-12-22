«Закрою ипотеку»: как простой парень из ЛНР победил олимпийских чемпионов на шоу «Титаны»

Уроженец небольшого города Антрацит из Луганской народной республики, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский сенсационно превзошел олимпийских чемпионов и выиграл 10 млн рублей в финале третьего сезона спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. В интервью «Газете.Ru» Бельский рассказал, как чудом попал на проект за день до начала съемок, как денежный приз изменил его жизнь на 180 градусов и какие чувства он испытал, когда олимпийский чемпион Алексей Немов назвал его «невероятным человеком».

— Кирилл, поздравляем вас с победой в шоу «Титаны» на ТНТ! Как ощущения после триумфа?

— Сейчас я нахожусь как будто бы во сне. Несмотря на то что я шел к этой победе — мечтал о ней, она мне снилась, — когда это случилось, я просто не мог поверить, что это возможно и что именно я буду находиться на этом месте. Перед выходом в «колизей», где выстраивались все участники этого сезона, и когда я шел к кубку, у меня была дрожь по телу. До последнего, пока я не взял кубок в руки, мне не верилось, что это моя реальность.

Осознание приходило постепенно, но, наверное, полностью я убедился в своей победе после просмотра финальной серии «Титанов». Только тогда я понял, что это все произошло взаправду. Я снова пережил все эти эмоции, как будто только что выиграл. Но при просмотре я был уже более эмоционально спокойным и отдохнувшим от испытаний — и смог полностью насладиться результатом.

— Кто первым вас поздравил?

— Первыми меня, конечно, поздравили семья и близкие друзья. Никто не мог поверить, что это произошло, хотя многие и поддерживали меня. Но из-за такого крепкого состава и сильных участников третьего сезона «Титанов» поверить в победу было непросто — даже мне самому.

— Что вас побудило участвовать в шоу «Титаны»? Это было желание что-то доказать, стремление к денежному призу, к популярности или просто желание проверить себя?

— Конечно, в первую очередь хотелось проверить себя. Всю жизнь я занимаюсь спортом. Все началось, когда мне было четыре года, — я пошел в секцию спортивной гимнастики, в которой активно занимался до 18 лет. Получил звание «Мастер спорта», а затем перешел в «железные» виды — функциональное многоборье ГТО. Мне всегда было интересно проверять свои силы среди лучших.

Конечно, большую роль играет победа и главный приз, который способен изменить жизнь обычного человека на 180 градусов.

Мне также хотелось познакомиться со спортивной элитой нашей страны, проверить свои силы и доказать, что всю свою сознательную жизнь я занимался спортом не просто так, а действительно способен удивить даже таких именитых людей, задействованных в шоу.

close Пресс-служба ТНТ

«О своем участии в «Титанах» узнал за день до съемок»

— Вас изначально утвердили как запасного. Верили ли вы тогда, что не только попадете на проект, но и сможете победить?

— Да, изначально я был среди запасных, и мне сказали, что если кто-то не доедет, меня могут рассмотреть в качестве основного. Как я понимаю, запасных было несколько, поэтому нужно было, чтобы ты оказался в приоритете. Будучи реалистом, я понимал: шансы крайне малы — редакторы мне так и сказали, чтобы я себя не обнадеживал.

Но у меня была внутренняя чуйка, что я должен поехать в Москву. Я долго размышлял: стоит ли ехать, тратить время и потом разочароваться? В итоге решил, что лучше попробовать, чтобы потом не жалеть всю жизнь. Я знал, что если не поеду, буду постоянно прокручивать в голове: я мог участвовать, мог быть среди этих ребят. Поэтому решил отбросить сомнения и поехать хотя бы «отсидеться» в отеле пару дней.

Когда приехал в столицу, мне сообщили, что я стал участником шоу «Титаны» на ТНТ. Тогда я испытал смешанные чувства.

Я не мог тогда радоваться, потому что это было очень неожиданно. Ни о какой победе тогда речи идти не могло. Я даже о ней не думал — все мысли были брошены на то, а удастся ли мне хотя бы принять участие?

— Вы как-то готовились к проекту?

— Времени подготовиться у меня не было, так как о своем участии я узнал за день до съемок. Но уже в процессе я добавил в свою программу упражнения на баланс и выносливость.

— Что стало вашей главной мотивацией? Были моменты сомнений?

— Главной мотивацией была возможность проявить себя. Не каждому в жизни выпадает шанс оказаться в лучшем спортивном проекте России среди олимпийских чемпионов, чемпионов мира и легенд спорта. Обстановка меня мотивировала в первую очередь. Она меня очень заряжала — и я был готов отдать всего себя на испытании — лишь бы показать себя и неважно, какой будет результат. Главное было выложиться на все сто и стараться проходить дальше.

«Горело все: легкие, ноги. Надорвал пресс»: хоккеист остался в шоке от испытаний «Титанов» Участник экстремального спортивного шоу «Титаны» — хоккеист Никита Ушнев —... 18 декабря 15:58

Конечно, часто были мысли о том, что может не получиться. Когда ты заходишь в состав, где люди на две головы выше тебя, или выходишь на испытание, где тебе предстоит соревноваться с олимпийским чемпионом, ты думаешь: «Как вообще можно против него что-то предпринять?!»

Но когда начинается испытание, ты просто выходишь и делаешь свою работу удачно, а иногда даже лучше этих людей. Со временем обретается уверенность — и ты в некоторых упражнениях становишься даже примером для олимпийских чемпионов. Это также давало мне мотивацию.

Когда чемпионы мира и олимпийские чемпионы считали меня фаворитом какого-то испытания, я понимал, что я больше не могу выступить плохо перед моими кумирами.

Я должен был хорошо завершить испытание: если оно командное — протащить команду, если в личном зачете — проявить себя и оправдать ожидания этих великих людей.

— Что скажете про испытания от ИИ? Какие показались самыми тяжелыми?

— Если честно, все испытания были тяжелыми не только в физическом плане, но и в эмоциональном. Тебе нужно справляться с теми заданиями, с которыми ты сталкиваешься впервые. Часто было такое, что ты выходишь на испытание, смотришь на конструкцию и думаешь: «А возможно ли это вообще сделать?!» Если бы это было не на проекте, а, допустим, на улице, то к такому испытанию никто даже не стал бы приступать из-за того, что просто был бы уверен в том, что это невозможно. Но в «Титанах» была такая обстановка, что ты, несмотря на мысли, что это нереально, выходишь — и невозможное становится возможным. «Титаны» — это то место, где ты выходишь за человеческие рамки возможного.

— Гигантская скакалка — то самое испытание, на котором вы впервые ярко заявили о себе и в одиночку установили рекорд баллов среди всех команд. Тогда в толпе кричали «темная лошадка проекта», «его недооценивают», «герой». Как вы нашли в себе силы именно в тот момент? Какие мысли были в вашей голове?

— Да, участники называют этот выпуск «Выход из тени», так как именно на этом испытании я раскрылся и меня начали рассматривать как достойного соперника и фаворита на победу. Крутое испытание! Я его никогда не забуду. Никогда не забуду те эмоции этих великих людей, которые подходили ко мне и говорили: «Как ты вообще это сделал?! Ты машина!»

Когда к тебе подходят Илья Ковальчук, Алексей Немов и говорят тебе, что ты невероятный человек, когда Яшанькин говорит с балкона о том, что ты атлет невероятной силы…

Конечно, слышать такие слова от таких людей очень приятно.

В тот момент я находил силы благодаря Наиму «Самураю» Давудову и благодаря команде. Если бы не наша команда на этом испытании, возможно, я бы не показал такой результат. Но ребята меня мотивировали, я ощущал груз ответственности за свою команду и хотел ради нее показать результат как можно лучше.

Когда я уже устал и у нас было только три очка, Наим сказал мне: «Кирилл, это твоя битва, покажи, на что ты способен». После этого у меня просто что-то переключилось в голове — я забыл о боли, которая была в ногах. Передо мной была только одна цель — удачно пройти испытание и показать свой максимум.

close Пресс-служба ТНТ

— Что, по-вашему, важнее для победы в «Титанах» и в спорте в целом — безупречная физическая форма или сила духа?

— Чтобы победить в «Титанах», нужно быть всесторонне развитым атлетом. Ты можешь быть очень сильным, но вообще не выносливым — и тебя сольют на таком испытании. Ты можешь быть очень выносливым, но физически слабым — и тебя сольют на силовых испытаниях. Если у атлета есть многозадачность и многофункциональность, то шанс победы в шоу «Титаны» возрастает в разы. Поэтому нужно иметь хорошую физическую подготовку и нереальное желание победить, так как всегда наступает тот момент, когда всем участникам становится одинаково тяжело, и все хотят бросить испытание. Но побеждает тот, кто не сдается до последнего, терпит боль и намерен дойти до конца.

«Победить в «Титанах» для меня — это как стать олимпийским чемпионом»

— Кто из титанов вас впечатлил на проекте? С кем удалось подружиться?

— В первую очередь меня впечатлил Никита Ушнев, с которым мы столкнулись в финале. Это очень сильный атлет, который не раз показывал, что он силен и телом, и духом. Также, конечно, нельзя не выделить Никиту Нагорного — человека с отличной физической подготовкой.

На самом деле, я сейчас общаюсь со многими участниками. У нас есть общий чат, в котором мы переписываемся и приглашаем друг друга на различные мероприятия: кто-то на соревнования, кто-то на чай. «Титаны» — это маленькая жизнь, которая, к сожалению, заканчивается. Но после съемок коммуникация и дружба между участниками продолжается и будет продолжаться.

— Вы мастер спорта по спортивной гимнастике и четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО. В каком возрасте вы поняли, что хотите связать жизнь со спортом?

— Да, я мастер спорта по спортивной гимнастике, мастер спорта ЛНР по спортивной гимнастике и четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью среди студентов. Я связал свою жизнь со спортом по причине здоровья.

Когда мне было четыре года, врач сказал, что мне нужно заниматься спортом для укрепления иммунитета — в детстве у меня было множество заболеваний из-за операции, перенесенной в совсем маленьком возрасте и пошатнувшей мой иммунитет.

Тогда мне посоветовали заниматься гимнастикой либо плаванием. Бассейна тогда в нашем городе не было, поэтому мои родители приняли решение отдать меня на гимнастику. Мне там понравилось.

Через какое-то время на своих первых соревнованиях я познакомился с сильными, крепкими с виду ребятами, которые были авторитетом среди нашего гимнастического общества. Это были ребята из Луганского высшего училища физической культуры. Я тогда был где-то во втором-третьем классе и задался целью поступить в спортивный интернат. Когда я стал ездить на тренировки туда и увидел этих ребят из интерната, я принял осознанное решение, что хочу отдать себя спорту и позже поступить в Луганское высшее училище физической культуры.

«Смоделировать такой уровень стресса невозможно»: хирург назвал страшное испытание «Титанов» Участник экстремального спортивного шоу «Титаны» — кардиохирург Дмитрий Огнерубов —... 18 декабря 16:41

— Какие у вас были спортивные цели? Мечтали попасть на Олимпиаду?

— У меня была одна юношеская мечта — попасть на Олимпийские игры. Но здраво все сравнив и оценив свои физические возможности в этом спорте, я понял, что мне это не светит, так как уровень выступающих атлетов по спортивной гимнастике был очень высокий. Тогда эта мечта начала уходить.

Я выиграл в «Титанах». Я считаю, что выполнил свою мечту, потому что для меня это как звание олимпийского чемпиона. Я соревновался с лучшими спортсменами России, а атлеты России — лучшие спортсмены в мире.

— Главный приз шоу «Титаны» на ТНТ — 10 млн рублей. Как планируете распорядиться выигрышем?

— Закрою ипотеку и попробую реализовать свои задуманные мысли. Буду бросаться словами уже после их реализации, так как думаю часть гонорара потратить не на себя.

— В своем блоге вы рассказывали, что до «Титанов» пробовались и в другие спортивные шоу, но не проходили дальше кастинга. Теперь двери наверняка будут открываться чуть проще. А вам бы хотелось повторить участие в спортивных шоу?

— Да, я пробовал участвовать в других спортивных шоу, но слава богу, что у меня это не вышло и я сразу попал в лучшее спортивное шоу России — «Титаны» на ТНТ. Не зря есть такая поговорка: «Все, что ни делается, — все к лучшему». Я предпринимал несколько попыток попасть на другие шоу, проходил кастинг и оставался без положительного ответа со стороны редакторов… И случилось чудо, так как я подавал заявки не на самые рейтинговые шоу, а попал именно в самое лучшее.

Не знаю, буду ли я участвовать в других программах — все будет зависеть от предложений. Наверное, если они будут хорошими, я соглашусь. Пока у меня в планах — всячески развиваться: физически, умственно, ментально; участвовать в соревнованиях и показывать, на что способно человеческое тело.