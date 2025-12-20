«Я не заслуживаю»: биатлонистка заявила, что Большунов ни с кем не здоровается

Биатлонистка Резцова: Большунов не здоровается ни с кем, просто такой человек

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась, что лыжник Александр Большунов не здоровается ни с кем из коллег. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? Он вообще мало с кем здоровается. Я не заслуживаю. Так-то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только не виделись. Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — заявила Резцова.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Йоханнес Клебо обратился к Большунову.