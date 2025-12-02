На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Цирк с камерами»: Большунов обвинил своего соперника в симуляции травмы после толчка

Чемпион ОИ Большунов заявил, что Бакуров симулировал травму ноги после толчка
true
true
true

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что лыжник Александр Бакуров симулировал травму, которую якобы получил в результате толчка. Об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

«Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после, его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. <...> Эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку и нам не дали удалить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — подчеркнул он.

В той же видеозаписи Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобного больше не повторится.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появились подробности о состоянии лыжника, на которого напал Большунов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами