«Цирк с камерами»: Большунов обвинил своего соперника в симуляции травмы после толчка

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что лыжник Александр Бакуров симулировал травму, которую якобы получил в результате толчка. Об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

«Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после, его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. <...> Эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку и нам не дали удалить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — подчеркнул он.

В той же видеозаписи Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобного больше не повторится.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появились подробности о состоянии лыжника, на которого напал Большунов.