«В будущем себе не позволю»: Большунов на видео извинился за нападение на соперника

Чемпион ОИ Большунов извинился за нападение на лыжника Бакурова после гонки
true
true
true

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов принес извинения за свое нападение на лыжника Александра Бакурова. Соответствующее видео он опубликован в своих социальных сетях.

«Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова. На эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать», — заявил он.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появились подробности о состоянии лыжника, на которого напал Большунов.

