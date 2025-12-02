«В будущем себе не позволю»: Большунов на видео извинился за нападение на соперника

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов принес извинения за свое нападение на лыжника Александра Бакурова. Соответствующее видео он опубликован в своих социальных сетях.

«Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова. На эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать», — заявил он.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

