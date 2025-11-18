Полиция применила перцовые баллончики во время массовой драки футболистов в Аргентине

Полиция Аргентины применила перцовые баллончики для прекращения массовой драки футболистов после полуфинального матча плей-офф второго дивизиона. Об этом сообщает Ole.

После матча «Депортиво Мадрин» — «Депортиво Морон», в котором «Мадрин» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в финал, между спортсменами началась массовая драка.

Полиция сначала пыталась разогнать участников конфликта с помощью дубинок, но затем применили перцовые баллончики. В результате нескольким футболистам потребовалась медицинская помощь.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

