Болельщики «Челси» устроили драку перед финалом Лиги конференций

Болельщики лондонского «Челси» и андалусийского «Бетиса» устроили драку во Вроцлаве перед финалом Лиги конференций, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, столкновения между фанатами состоялись 27 мая в центре города. В ходе конфликта болельщики бросали друг в друга стаканы и стулья, польской полиции для прекращения беспорядков пришлось применить слезоточивый газ.

Финальная игра между «Челси» и «Бетисом» состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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