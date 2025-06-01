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Макрон заявил о суровом наказании для участников беспорядков во Франции

Макрон: участников беспорядков, произошедших после победы ПСЖ ждет наказание
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Thomas Padilla/AP

Власти Франции сурово накажут участников беспорядков, охвативших страну после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению президента Франции, прошедшие беспорядки не имеют никакого отношения к футболу.

Макрон выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и коммунальных служб за их работу.

Вечером 31 мая «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0. ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и вторым французским клубом, выигравшим турнир с 1993 года.

Сразу после финального свистка парижским полицейским пришлось применить слезоточивый газ во время разгоревшихся на Елисейских полях беспорядков. Хулиганы использовали пиротехнику, бросали в правоохранителей камни и бутылки. В Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека.

Ранее вратарь «ПСЖ» получил синяк во время празднования победы в Лиге чемпионов.

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