Российский лыжник Большунов не вышел на награждение по итогам масс-старта

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не вышел на церемонию награждения по итогам масс-старта, который состоялся в рамках этапа Кубка России в Тюмени, передает «Чемпионат».

Большунов занял второе место. Победителем заезда стал Савелий Коростелев. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев. Коростелев и Ардашев на церемония награждения присутствовали.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Большунов уступил 0,1 секунды Коростелеву на финише второго этапа Кубка России.