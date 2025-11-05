«Краснодар» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России

«Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыла оренбургская команда, на 9-й минуте отличился Максим Савельев, его ассистентом выступил Алешандре Жезус. «Быки» сумели сравнять через три минуты, гол оформил Данила Козлов с передачи Казбека Мукаилова. Победный гол у «Краснодара» оформил Джон Кордоба за две минуты до конца основного времени, на 90+5-й минуте он забил второй мяч.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Ответная игра будет проведена в Краснодаре на «Ozon Арене» 26 ноября.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее появилась информация, что КДК рассмотрит поведение «Краснодара» после двух удалений в матче со «Спартаком».