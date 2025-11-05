Перрен пробил рядом со штангой. Опасно было у ворот «Оренбурга».
И еще один момент у ворот «Краснодара». Жезус пробил без сопротивления метров с десяти, но не попал в створ. Казалось, что гол неминуем.
Козлов выкатил Сантосу пас под удар, а тот зарядил метров на 10 выше ворот.
Быстрая атака «Оренбурга» завершилась ударом Жезуса мимо ворот.
Опасно Мукаилов пробил после подачи углового по воротам «Оренбурга». Мимо цели прошел мяч.
ГООООЛЛЛЛ!!!! Сравнивает счет «Краснодар». Сысуев неудачно выбил мяч от ворот, мяч перехватили игроки гостей, Козлов получил передачу на ход и в одно касание отправил мяч в сетку. 1:1.
Подача в штрафную «Оренбуга». Сысуев выбил мяч кулаком, а через секунду арбитр зафиксировал офсайд.
ГОООЛЛЛЛЛЛ!!! «Оренбург» выходит вперед!! Савельев точным ударом с линии штрафной положил мяч точно в угол. У Корякина не было шансов дотянуться до мяча. 1:0.
Савельев прорывался к воротам «Краснодара», Пальцев выбил мяч в подкате. Даже угловой не был назначен.
Хмарин пробил мимо цели метров с 40-ка.
И еще один удар по воротам «Краснодара». Пробил Савельев, но Корякин забрал мяч в руки.
Касимов пробил по воротам после подачи штрафного. Мяч прошел выше цели. Активно начал «Оренбург».
Матч начался!
Команды выходят на поле!
«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейников, Камилов, Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев, Де Жесус.
«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Стежко, Хмарин, Апуд, Гаэтан, Кривцов, Пина, Дос Сантос Фуртадо, Козлов, Мукаилов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Краснодаром».