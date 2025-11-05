На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КДК рассмотрит поведение «Краснодара» после двух удалений в матче со «Спартаком»

КДК рассмотрит ситуацию в матче «Краснодар» — «Спартак» из-за двух удалений
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Глава Контрольно-дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация начала рассмотрение нарушений в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» за два удаления в составе одной команды. А также поведение «Спартака» за предупреждение пяти игроков и одного официального лица клуба», — заявил Григорьянц.

Игра, прошедшая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 2 ноября, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1, в концовке встречи с поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
