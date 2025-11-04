На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Причем тут Плющенко с Ягудиным?» Тарасова назвала лучшего фигуриста в мире

Тренер Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала американца Илью Малинина лучшим фигуристом в мире. Ее слова приводит Sport24.

«Причем тут Плющенко с Ягудиным? Они и Малинин — совершенно разные вещи. Возможно, эмоционально Леша Ягудин смотрелся лучше Ильи, но это не так важно. Никто и никогда не делал того, на что технически способен Малинин. Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — заявила она.

На этапе международной серии Гран-при в Канаде Малинин одержал победу, обновив мировой рекорд в произвольной программе — 228,97 балла, он превзошел свое же достижение (227,79) годичной давности. Результат фигуриста в сумме составил 333,81 балла, он опередил эстонца Александра Селевко, занявшего втрое место, на 76 баллов.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы.

