«Олимпиады не хватает»: в Госдуме сравнили Овечкина с Родниной

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что сложно найти современного спортсмена, которого можно было бы сравнить с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Ее слова приводит Sport24.

«Роднину сложно сравнивать с современными спортсменами, потому что она трехкратная олимпийская чемпионка. Все сравнения будут не в пользу сравниваемых. Но по масштабу личности с Родниной сравним Саша Овечкин. Только ему Олимпиады не хватает», — заявила она.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Овечкин — единственный россиянин, который преодолел отметку в 1500 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это произошло в октябре 2025 года. В 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Ранее Овечкин впервые с апреля 2023 года выиграл вбрасывание в матче НХЛ.