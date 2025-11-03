Стал известен победитель этапа Гран-при России у мужчин

Фигурист Угожаев одержал победу на российском этапе Гран-при в Красноярске

Фигурист Николай Угожаев стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске.

Он набрал 266,25 балла по итогам короткой и произвольной программ, которые спортсмен чисто откатал, включая сложные каскады прыжков. Второе место занял Григорий Федоров с результатом 249,67 балла, третьим стал Александр Мельников (241,90 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее ученица Этери Тутберидзе победила на этапе Гран-при России в Красноярске.