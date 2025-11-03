Ученица Тутберидзе стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске

Ученица наставника по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске, подтвердив лидерство после короткой программы.

16-летняя спортсменка выиграла короткую программу, набрав 72,20 балла. 3 ноября фигуристка набрала 217,79 балла по сумме двух прокатов, значительно опередив Анну Ляшенко (197,57) и Елизавету Куликову (189,30).

Для Двоеглазовой этот старт стал дебютным на взрослом этапе Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

