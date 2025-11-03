Стали известны победители этапа Гран-при России по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на этапе Гран-при России в Красноярске.

Танцевальный дуэт набрал 210,81 балла по итогам ритмического и произвольного танцев. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (204,54 балла), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее американец Илья Малинин выиграл этап Гран-при в Канаде с мировым рекордом.