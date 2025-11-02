Американский фигурист Малинин выиграл этап Гран-при в Канаде с мировым рекордом

Американец Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на третьем этапе серии Гран-при в канадском Саскатуне.

Спортсмен установил новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 228,97 балла, и суммарно показал результат 333,81 балла за обе программы.

Второе место занял эстонский фигурист Александр Селевко (257,21 балла), третье — японец Као Миура (253,69 балла). Грузинский спортсмен Ника Эгадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе, занял пятое место с результатом 247,95 балла.

Предыдущий мировой рекорд Малинина в произвольной программе составлял 227,79 балла и был установлен в марте 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

