Чемпионы России объяснили, почему не попытались оспорить свое отстранение

Фигуристы Букин и Степанова объяснили отказ от апелляции в CAS на решение ISU

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, объяснили нежеланием тратить время решение не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, там было сразу прописано, что мы не можем оспаривать. Тратить условно свое время, чтобы узнать, что ничего не изменят, мне кажется, это не имеет никакого значения. Решили, что не будем этим заниматься, будем работать над собой и продолжать карьеру», — отметил Букин.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Степанова и Букин — четырехкратные чемпионы России, также они — двукратные вице-чемпионы Европы (2019, 2022) и трехкратные бронзовые призеры европейских первенств (2015, 2018, 2020).

