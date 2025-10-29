СКА выиграл второй матч подряд

Петербургский СКА нанес поражение новосибирской «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды голами отметились Матвей Короткий, Егор Савиков, для которого этот матч стал дебютным за команду, и Сергей Плотников. В составе новосибирского клуба шайбы забросили Владимир Ткачев и Иван Чехович.

Для СКА эта победа стала второй подряд после трех поражений. Петербургская команда расположилась на девятой строчке Западной конференции КХЛ, имея в активе 20 баллов. «Сибирь» потерпела поражение в пятой игре подряд. Команда находится на последнем месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 16 баллов.

В следующей игре регулярного чемпионата петербургский клуб на выезде сразится с «Локомотивом» из Ярославля 31 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времен. Новосибирская команда в тот же день в выездном матче сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», начало встречи — 17:00 мск.

Ранее аутсайдер КХЛ выиграл четвертый матч подряд, разгромив соперника.