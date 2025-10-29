На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аутсайдер КХЛ выиграл четвертый матч подряд, разгромив соперника

«Салават Юлаев» одержал самую крупную победу над «Адмиралом» в своей истории
ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уфа-Арена», завершилась со счетом 6:1, причем четыре шайбы игроки «Салавата» забросили во втором периоде. В составе победившей команды голами отметились Александр Жаровский, Егор Сучков, который оформил дубль, забросили Александр Хохлачев, Артур Фаизов и Ярослав Цулыгин. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Степан Старков.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала самой крупной над «Адмиралом» в своей истории.

Уфимская команда одержала победу в четвертом матче подряд, что позволило ей занять девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Владивостока потерпел поражение в пятом матче подряд и оказался на десятой строчке в той же конференции.

Следующий матч команды также сыграют между собой. Игра вновь пройдет на стадионе в Уфе — 31 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА.

Хоккей. КХЛ
