Волков и Нурмагомедов выступают на UFC 321. LIVE

Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters
В рамках UFC 321 в Абу-Даби россияне Александр Волков и Умар Нурмагомедов сражаются с бразильцем Жаилтоном Алмейдой и американцем Марио Баутистой соответственно, а в главном бою Том Аспиналл дерется с Сирилем Ганом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:34

Все три судьи отдали все три раунда Умару Нурмагомедову — 30-27 на всех трех карточках!

22:31

Третий раунд. Тут было больше стойки, но и без борьбы и тейкдаунов от Нурмагомедова не обошлось. Американец хорошо готов, в том числе хорошо готов к бою именно с Умаром, но это ему вряд ли поможет добиться победного результата. Россиянин все-таки был явно лучше.

22:25

Второй раунд. Аккуратно начался второй раунд, а затем Баутиста мощно попал правой ногой в челюсть, явно нанеся потрясение россиянину. Но тот собрался и в конце первой минуты провел тейкдаун, начав борьбу сверху. В середине раунда американцу удалась контратака в партере, благодаря которой он встал. Сам Баутиста даже пошел в борьбу, но в итоге Умар сделал еще тейкдаун. В конце опять встали в стойку, но и второй раунд явно за Нурмагомедовым.

22:20

Первый раунд. Умар сразу же прошел в ноги и отправил соперника на канвас, правда, сам чуть не нарвался на болевой прием. Тем не менее россиянин оказался сверху и работал ударами, пытаясь найти шанс на болевой. Американец пытался выбраться, но это сложно. Раунд так и закончился контролем Умара и явно остался за ним.

22:15

Поеееехали!

22:14

Рекорд Нурмагомедова — 18-1, у Баутисты — 16-2.

22:12

Ну а теперь Умар Нурмагомедов против американца Марио Баутистой, который впервые дерется за пределами США.

22:05

Какая тяжелая и, скажем прямо, спорная победа россиянина! Но теперь Волков становится официальным претендентом и подерется за титул с победителем сегодняшнего главного боя между Аспиналлом и Ганом!

22:01

Раздельное решение! 28-29, 29-28, 29-28! ВОЛКОВ ПОБЕДИЛ!

21:59

Третий раунд. Все в том же ключе шел бой, но тут и в стойке работали. Волков не дал сразу сделать тейкдаун и бил в стойке коленями у ограждения. Но в конце концов россиянин все равно оказался снизу и отбивался, не давая провести болевой, оттуда. Намного больше ударов у россиянина, но по акцентированным практически равенства. И за Алмейду тейкдауны. За Волкова желание драться — оппонент только боролся.

21:52

Второй раунд. Снова сразу же пошел в борьбу и сделал тейкдаун бразилец. В этом раунде россиянин несколько раз вставал, но снова оказывался на канвасе под давлением. И в этом раунде бразилец и сам попадал, и имел реальные шансы на болевой. Скорее за Алмейдой раунд.

21:46

Первый раунд. Сразу же тейкдаун сделал бразилец, но на болевой выйти так и не смог. А вот Волков очень много ударов снизу нанес. Сложный раунд, но скорее за россиянином.

21:40

Поеееехали!

21:35

Теперь черед Александра Волкова и бразильца Жаилтона Алмейды.

21:26

Первый раунд. Небыстрое начало, Ракич даже первым пошел в борьбу, а на четвертой минуте Мурзаканов вдруг нанес могучий удар и отправил соперника в нокаут! Шикарная чистая победа россиянина! Джебом передней руки!

21:2ё

Бой Мурзаканова с Ракичем начался!

21:17

Мурзаканов родом из Нальчика, но тренируется сейчас в Нью-Джерси. У него 15 побед без поражений. Рекорд его австрийского соперника — 14-5. Причем в своем последнем на данный момент поединке Ракич уступил россиянину Магомеду Анкалаеву.

21:15

Итак, первый бой основного карда. Россиянин Азамат Мурзаканов против Александара Ракича из Австрии.

21:10

В предварительном карде россиянин Ислам Алискеров единогласным решением судей забрал победу над южнокорейцем Чун Ен Пака.

21:05

Состав основного карда:
Александар Ракич (Австрия) — Азамат Мурзаканов (Россия)
Александр Волков (Россия) — Жаилтон Алмейда (Бразилия)
Умар Нурмагомедов (Россия) — Марио Баутиста (США)
Вирна Жандироба (Бразилия) — Маккензи Дерн (Бразилия)
Том Аспиналл (Англия) — Сириль Ган (Франция).

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой, Умар Нурмагомедов встретится с Марио Баутистой, а в главном бою вечера Том Аспиналл сойдется с Сирилем Ганном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

