Волков и Нурмагомедов выступают на UFC 321. LIVE

Третий раунд. Тут было больше стойки, но и без борьбы и тейкдаунов от Нурмагомедова не обошлось. Американец хорошо готов, в том числе хорошо готов к бою именно с Умаром, но это ему вряд ли поможет добиться победного результата. Россиянин все-таки был явно лучше.
Второй раунд. Аккуратно начался второй раунд, а затем Баутиста мощно попал правой ногой в челюсть, явно нанеся потрясение россиянину. Но тот собрался и в конце первой минуты провел тейкдаун, начав борьбу сверху. В середине раунда американцу удалась контратака в партере, благодаря которой он встал. Сам Баутиста даже пошел в борьбу, но в итоге Умар сделал еще тейкдаун. В конце опять встали в стойку, но и второй раунд явно за Нурмагомедовым.
Первый раунд. Умар сразу же прошел в ноги и отправил соперника на канвас, правда, сам чуть не нарвался на болевой прием. Тем не менее россиянин оказался сверху и работал ударами, пытаясь найти шанс на болевой. Американец пытался выбраться, но это сложно. Раунд так и закончился контролем Умара и явно остался за ним.
Ну а теперь Умар Нурмагомедов против американца Марио Баутистой, который впервые дерется за пределами США.
Какая тяжелая и, скажем прямо, спорная победа россиянина! Но теперь Волков становится официальным претендентом и подерется за титул с победителем сегодняшнего главного боя между Аспиналлом и Ганом!
Третий раунд. Все в том же ключе шел бой, но тут и в стойке работали. Волков не дал сразу сделать тейкдаун и бил в стойке коленями у ограждения. Но в конце концов россиянин все равно оказался снизу и отбивался, не давая провести болевой, оттуда. Намного больше ударов у россиянина, но по акцентированным практически равенства. И за Алмейду тейкдауны. За Волкова желание драться — оппонент только боролся.
Второй раунд. Снова сразу же пошел в борьбу и сделал тейкдаун бразилец. В этом раунде россиянин несколько раз вставал, но снова оказывался на канвасе под давлением. И в этом раунде бразилец и сам попадал, и имел реальные шансы на болевой. Скорее за Алмейдой раунд.
Первый раунд. Сразу же тейкдаун сделал бразилец, но на болевой выйти так и не смог. А вот Волков очень много ударов снизу нанес. Сложный раунд, но скорее за россиянином.
Первый раунд. Небыстрое начало, Ракич даже первым пошел в борьбу, а на четвертой минуте Мурзаканов вдруг нанес могучий удар и отправил соперника в нокаут! Шикарная чистая победа россиянина! Джебом передней руки!
Мурзаканов родом из Нальчика, но тренируется сейчас в Нью-Джерси. У него 15 побед без поражений. Рекорд его австрийского соперника — 14-5. Причем в своем последнем на данный момент поединке Ракич уступил россиянину Магомеду Анкалаеву.
Итак, первый бой основного карда. Россиянин Азамат Мурзаканов против Александара Ракича из Австрии.
В предварительном карде россиянин Ислам Алискеров единогласным решением судей забрал победу над южнокорейцем Чун Ен Пака.
Состав основного карда:
Александар Ракич (Австрия) — Азамат Мурзаканов (Россия)
Александр Волков (Россия) — Жаилтон Алмейда (Бразилия)
Умар Нурмагомедов (Россия) — Марио Баутиста (США)
Вирна Жандироба (Бразилия) — Маккензи Дерн (Бразилия)
Том Аспиналл (Англия) — Сириль Ган (Франция).