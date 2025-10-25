Волков и Нурмагомедов выступают на UFC 321. LIVE

22:25

Второй раунд. Аккуратно начался второй раунд, а затем Баутиста мощно попал правой ногой в челюсть, явно нанеся потрясение россиянину. Но тот собрался и в конце первой минуты провел тейкдаун, начав борьбу сверху. В середине раунда американцу удалась контратака в партере, благодаря которой он встал. Сам Баутиста даже пошел в борьбу, но в итоге Умар сделал еще тейкдаун. В конце опять встали в стойку, но и второй раунд явно за Нурмагомедовым.