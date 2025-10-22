«Тоттенхэм» не справился с «Монако» Головина

Лондонский «Тоттенхэм» и »Монако» сыграли вничью в матче третьего тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась нулевой ничьей.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который недавно восстановился после травмы, начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 57-й минуте игры. Результативными действиями он не отметился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Монегасский клуб, для которого эта ничья стала второй при одном поражении, в следующем туре Лиги чемпионов сыграет с норвежским «Буде-Глимт» 4 ноября на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Английская команда, в активе которой теперь две ничьи и одна победа, на домашнем стадионе примет «Копенгаген» в тот же день. Матч также начнется в 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

