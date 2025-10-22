22 октября 2025, 22:00 Обновлено: 22 октября 2025, 16:27 Спорт Размер текста А А А Борьба за плей-офф: «Монако» Головина принимает «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 3-й тур. «Монако» (Франция) — «Тоттенхэм» (Англия). ОНЛАЙН Александр Седов

close Panoramic/Global Look Press

В матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов представляющий Францию «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, принимает на своем поле английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур Матч не начался 22 октября 22:00 Монако Монако, Монако 0 : 0 Тоттенхэм Хотспур Лондон, Англия Стадион «Луи II», Монако, Монако