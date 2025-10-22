В РФС назвали препятствие для возвращения России на международные турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, в чем заключается главное препятствие для возвращения российских клубов и сборной на международную арену. Его заявление приводит «РБ Спорт».

Согласно его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единолично принял решение об отстранении России, в чем и заключается главное проблема. А большая часть национальных футбольных федераций выступает теперь за возвращение России.

«Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение, и появляется давление политических властей на УЕФА, в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями», — отметил Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

