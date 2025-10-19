На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С Эльбруса эвакуировали тело альпиниста из Коста-Рики

Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, умершего на Эльбрусе
Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, который умер на горе Эльбрус. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве уточнили, что доставили туриста на поляну Азау, где передали его следователям. В поисковых работах участвовали четыре спасателя и две единицы техники.

О кончине костариканца стало известно накануне от его гида. Тот заявил, что спускает тело туриста с высоты 5,2 тыс. м.

С 12 августа россиянка Наталья Наговицина выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.

