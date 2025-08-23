Задолжала почти $60 тыс. МЧС: российская альпинистка скончалась, не дождавшись помощи

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. метров в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой, погибла, сообщает Telegram-канал SHOT.
В последний раз женщину видели живой 19 августа: дрон снял на видео, как она укрывалась в разорванной ветром палатке, которую оставили ей товарищи, когда она получила травму и не смогла продолжать путь. Спортсменка расположилась под скалой «Птица», которая хотя бы с одной стороны защищала ее от непогоды.
Один из участников экспедиции рассказал SHOT новые детали происшествия: виновником травмы Наговицыной стал другой альпинист.
«Группа Наташи (она и трое мужчин) поднялась на вершину. При спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200 метров, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз»,
— сказал участник, чье имя не называется.
Погодные условия на пике Победы ухудшаются с каждым днем: падает температура, а сильный ветер и снежный буран мешают передвижению и ухудшают видимость.
По этой причине сорвались все предыдущие попытки подобраться к Наговицыной при помощи вертолета (воздушное судно совершило жесткую посадку), а альпинистов-спасателей, которые пешком поднялись на высоту 6 тыс. метров, заставили развернуться и спуститься в первый лагерь, — иначе могли погибнуть и они.
С 1955 года никого не эвакуировали с пика Победы
Официально о гибели Наговицыной до сих пор не объявили. Однако, по данным «Известий», промежуточные лагеря спасателей уже начали сворачивать. Отправка спасательных групп приостановлена, и возобновлять операцию не собираются.
Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что спасательная операция окончательно прекращена.
«Подтверждаю эту информацию. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал Греков РЕН ТВ.
В МЧС Киргизии подтвердили, что считают Наговицыну погибшей.
«Предположение о ее гибели высказали все наши эксперты», — сказал глава пресс-службы МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.
Наговицына отправилась в горы со свежей травмой ради награды
Подруга Наговицыной — Лия Попова — рассказала kp.ru, что всего полгода назад альпинистка получила перелом ноги во время другого похода. Едва восстановившись, женщина отправилась покорять пик Победы высотой 7439 метров — один из самых опасных семитысячников СНГ, на котором погибает половина альпинистов, отважившихся забраться на него.
Не исключено, что именно из-за недавнего повреждения кости Наговицына получила повторный перелом ноги, когда спускалась с пика Победы.
Впрочем, Лия Попова считает, что ее подруга была хорошо готова к этой экспедиции.
«Полгода назад она ногу сломала. Тоже была в походе. Но она не жаловалась никогда. Всегда шла вперед к цели.Была в отличной физической форме, участвовала в забегах. В целом, была готова к таким походам», — рассказала подруга Наговицыной.
Также она сообщила, что альпинистка уже во второй раз пыталась покорить пик Победы: именно этой вершины не хватало в ее коллекции, чтобы получить престижный титул «Снежный барс». Так называют альпинистов, которые покорили все пять гор бывшего СССР высотой свыше 7000 метров, — пик Победы (7439 м), пик Хан-Тенгри (7010 м), пик Коммунизма (7495 м), пик Ленина (7134 м) и пик Корженевской (7105 м).
«В прошлом году она пыталась взойти на пик Победы, но гид тогда повернул назад, сказал, что надо подготовиться, — рассказала Лия Попова. — Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно».
Сыну Наговицыной придется заплатить $58,8 тыс. за попытку ее спасения
По информации Telegram-канала Mash, несколько спасательных операций, организованных МЧС Кыргызстана, обошлись в $58,8 тысяч.
За Наговицыной вылетал военный вертолет Ми-8, но из-за сложных метеоусловий совершил вынужденную посадку на высоте 4600 метров. Один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель, находившийся вместе с ним в кабине, вывихнул тазовые кости. Позднее за ними пришлось посылать второй вертолет.
Также 19 августа из Бишкека выдвинулась группа спасателей, которая стала подниматься к Наговицыной пешком. Они успели подняться на высоту 5800 метров, когда были вынуждены развернуться назад.
Руководитель группы Виталий Акимов почувствовал себя плохо из-за травмы, которую он получил 16 августа при жесткой посадке во время своей первой попытки спасти альпинистку.
Перед роковым походом Наговицына купила себе базовую страховку, которая покрывает только $35 тысяч. Остальной долг, вероятно, придется закрывать ее 27-летнему сыну, который остался сиротой, так как супруг Натальи — Сергей Наговицын — погиб еще четыре года назад, когда они вместе с женой покоряли вершину Хан-Тенгри.