Задолжала почти $60 тыс. МЧС: российская альпинистка скончалась, не дождавшись помощи

В МЧС Киргизии пришли к выводу, что российская альпинистка Наталья Наговицына скончалась и прекратили операцию по ее спасению. Женщина провела 11 дней со сломанной ногой на высоте 7,2 тыс. метров возле пика Победы. Сын альпинистки должен будет заплатить за работу спасателей десятки тысяч долларов.

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. метров в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой, погибла, сообщает Telegram-канал SHOT.

В последний раз женщину видели живой 19 августа: дрон снял на видео, как она укрывалась в разорванной ветром палатке, которую оставили ей товарищи, когда она получила травму и не смогла продолжать путь. Спортсменка расположилась под скалой «Птица», которая хотя бы с одной стороны защищала ее от непогоды.

Один из участников экспедиции рассказал SHOT новые детали происшествия: виновником травмы Наговицыной стал другой альпинист .

«Группа Наташи (она и трое мужчин) поднялась на вершину. При спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200 метров, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз»,

— сказал участник, чье имя не называется.

Погодные условия на пике Победы ухудшаются с каждым днем: падает температура, а сильный ветер и снежный буран мешают передвижению и ухудшают видимость.

По этой причине сорвались все предыдущие попытки подобраться к Наговицыной при помощи вертолета (воздушное судно совершило жесткую посадку), а альпинистов-спасателей, которые пешком поднялись на высоту 6 тыс. метров, заставили развернуться и спуститься в первый лагерь, — иначе могли погибнуть и они.

С 1955 года никого не эвакуировали с пика Победы

Официально о гибели Наговицыной до сих пор не объявили. Однако, по данным «Известий», промежуточные лагеря спасателей уже начали сворачивать. Отправка спасательных групп приостановлена, и возобновлять операцию не собираются.

Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что спасательная операция окончательно прекращена.

«Подтверждаю эту информацию. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал Греков РЕН ТВ.

В МЧС Киргизии подтвердили, что считают Наговицыну погибшей.

«Предположение о ее гибели высказали все наши эксперты», — сказал глава пресс-службы МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.

Наговицына отправилась в горы со свежей травмой ради награды

Подруга Наговицыной — Лия Попова — рассказала kp.ru, что всего полгода назад альпинистка получила перелом ноги во время другого похода. Едва восстановившись, женщина отправилась покорять пик Победы высотой 7439 метров — один из самых опасных семитысячников СНГ, на котором погибает половина альпинистов, отважившихся забраться на него.

Не исключено, что именно из-за недавнего повреждения кости Наговицына получила повторный перелом ноги, когда спускалась с пика Победы.

Впрочем, Лия Попова считает, что ее подруга была хорошо готова к этой экспедиции.

«Полгода назад она ногу сломала. Тоже была в походе. Но она не жаловалась никогда. Всегда шла вперед к цели.Была в отличной физической форме, участвовала в забегах. В целом, была готова к таким походам», — рассказала подруга Наговицыной.

Также она сообщила, что альпинистка уже во второй раз пыталась покорить пик Победы: именно этой вершины не хватало в ее коллекции, чтобы получить престижный титул «Снежный барс». Так называют альпинистов, которые покорили все пять гор бывшего СССР высотой свыше 7000 метров, — пик Победы (7439 м), пик Хан-Тенгри (7010 м), пик Коммунизма (7495 м), пик Ленина (7134 м) и пик Корженевской (7105 м).

«В прошлом году она пыталась взойти на пик Победы, но гид тогда повернул назад, сказал, что надо подготовиться, — рассказала Лия Попова. — Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно».

Сыну Наговицыной придется заплатить $58,8 тыс. за попытку ее спасения

По информации Telegram-канала Mash, несколько спасательных операций, организованных МЧС Кыргызстана, обошлись в $58,8 тысяч.

За Наговицыной вылетал военный вертолет Ми-8, но из-за сложных метеоусловий совершил вынужденную посадку на высоте 4600 метров. Один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель, находившийся вместе с ним в кабине, вывихнул тазовые кости. Позднее за ними пришлось посылать второй вертолет.

Также 19 августа из Бишкека выдвинулась группа спасателей, которая стала подниматься к Наговицыной пешком. Они успели подняться на высоту 5800 метров, когда были вынуждены развернуться назад.

Руководитель группы Виталий Акимов почувствовал себя плохо из-за травмы, которую он получил 16 августа при жесткой посадке во время своей первой попытки спасти альпинистку.

Перед роковым походом Наговицына купила себе базовую страховку, которая покрывает только $35 тысяч. Остальной долг, вероятно, придется закрывать ее 27-летнему сыну, который остался сиротой, так как супруг Натальи — Сергей Наговицын — погиб еще четыре года назад, когда они вместе с женой покоряли вершину Хан-Тенгри.