На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иностранец скончался в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус

Гражданин Коста-Рики скончался в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Гражданин Коста-Рики умер в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус, сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

О гибели иностранца сообщил его гид, сейчас он спускает тело с высоты 5200 метров. На место происшествия выехали спасатели. Причина смерти пока неизвестна.

19 августа 2025 года стало известно, что в горах Киргизии пропала россиянка Наталья Наговицина. Она получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы, самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, который уже спасал Наговицину в мае 2025 года, она могла пойти на пик Победы с уже сломанной ногой.

Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. МЧС Киргизии после ряда безуспешных спасательных операций 27 августа признало Наговицину пропавшей без вести.

Ранее психолог объяснила, почему Наговицина пошла в роковой поход.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами