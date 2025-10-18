Иностранец скончался в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус

Гражданин Коста-Рики умер в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус, сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

О гибели иностранца сообщил его гид, сейчас он спускает тело с высоты 5200 метров. На место происшествия выехали спасатели. Причина смерти пока неизвестна.

19 августа 2025 года стало известно, что в горах Киргизии пропала россиянка Наталья Наговицина. Она получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы, самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, который уже спасал Наговицину в мае 2025 года, она могла пойти на пик Победы с уже сломанной ногой.

Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. МЧС Киргизии после ряда безуспешных спасательных операций 27 августа признало Наговицину пропавшей без вести.

