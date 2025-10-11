На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Реала» примирился с потерпевшей по делу о секс-видео

Игрок «Реала» Асенсио примирился с потерпевшей по делу о секс-видео
Manu Reino/Defodi Images/Global Look Press

Футболист мадридского «Реала» Рауль Асенсио не получит тюремный срок за распространение секс-видео с несовершеннолетней, сообщает СОРЕ.

По информации источника, спортсмен примирился с потерпевшей 16-летней девушкой, возместив ей моральный ущерб. Также отмечается, что игрок «Мадрида» извинился, признав, что совершил «предосудительный проступок».

Несмотря на это, прокуратура не сняла обвинения с игрока, и, помимо распространения, обвиняет его в хранении детской порнографии, а также в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни. Футболисту по-прежнему грозит реальный тюремный срок.

Вместе с Асенсио дело ведется в отношении еще троих подозреваемых, чья деятельность также связана с футболом.

Ранее сообщалось, что дети подрались на матче ЦСКА и «Родины».

Футбол. Чемпионат Испании
