Прокурор требует два с половиной года тюрьмы для игрока «Реала»

Прокурор требует для игрока «Реала» Асенсио два с половиной года тюрьмы

Прокуратура просит приговорить защитника «Реала» Рауля Асенсио за преступление против неприкосновенности частной жизни двух девушек, передает Cadena SER.

Еще для трех трех бывших игроков молодежной команды «Реала» требуют по четыре года и семь месяцев лишения свободы, также они обвиняются в распространении детской порнографии

Трое игроков, впоследствии покинувшие академию «Реала», вступили в половую связь с двумя девушками. Одной из них было 16 лет, другой — 18. Половой акт был записан на камеру. Видео было передано третьим лицам.

Сам Асенсио не участвовал в этом, но попросил видеозапись чтобы показать его другу, после чего немедленно удалил запись. Прокуратура считает, что поведение Асенсио не может остаться безнаказанным, но просит для него меньший срок, чем для участников съемки.

Ранее сообщалось о том, что футболисту «ПСЖ» грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование.