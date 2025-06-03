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Игрока «Реала» могут посадить за распространение секс-видео

Marca: прокуратура просит назначить тюремный срок защитнику «Реала» Асенсио
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Футболист мадридского «Реала» Рауль Асенсио может получить тюремный срок за распространение секс-видео с несовершеннолетней, сообщает газета Marca.

Прокуратура обвиняет игрока, помимо распространения, в хранении детской порнографии, а также в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни. Сторона потерпевшей настаивает, чтобы Асенсио получил наказание в виде лишения свободы на четырехлетний срок.

Вместе с Асенсио дело ведется в отношении еще троих подозреваемых, чья деятельность также связана с футболом.

В чемпионате Испании «Реал» занял второе место, набрав 84 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», у которой после 38 туров в активе 88 баллов. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

25 мая «сливочных» возглавил испанец Хаби Алонсо. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. На этом посту он заменил Карло Анчелотти, который подписал контракт со сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ» может стать украинец Илья Забарный.

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