Дети подрались на матче ЦСКА и «Родины»

Во время игры летнего первенства Москвы среди команд 2011 года рождения произошла массовая драка между игроками столичных ЦСКА и «Родины». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Потасовка между футболистами произошла в середине второго тайма после того, как один из игроков ЦСКА грубо подкатился под соперника вблизи скамейки запасных. Некоторые из участников драки получили ушибы, им была оказана медицинская помощь.

Матч завершился победой «Родины» над ЦСКА — 2:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее легенды «Локомотива» обыграли легенд «Спартака» в прощальной игре Дениса Глушакова.