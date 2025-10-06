На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена комментатора Гришина поблагодарила участников вечера памяти

Жена Гришина обратилась к участникам и гостям памятного мероприятия в Москве
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия выразила благодарность за организацию вечера памяти, состоявшегося на катке «Навка Арена» в Москве. Об этом сообщает издание «Sport24».

Мероприятие собрало ведущих российских фигуристов, включая олимпийских чемпионов и призеров мировых первенств.

«Я не знаю, что говорить, кроме слов благодарности, любви от нашей семьи. Спасибо ФФККР, каналу, фигуристам, каждому, кто здесь на льду, кто не смог приехать, но очень хотел, я знаю. Каждому, кто сейчас в зале, огромное спасибо», — прокомментировала Гришина.

В вечере памяти приняли участие известные фигуристы: Алексей Ягудин, Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Михаил Коляда. Мероприятие было организовано при поддержстве Федерации фигурного катания России и телеканала, где работал Александр Гришин.

Ранее фигуристка Валиева исполнила программу под запись голоса комментатора Гришина.

