Валиева посвятила показательный номер памяти комментатора Гришина

Фигуристка Валиева исполнила программу под запись голоса комментатора Гришина
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева представила показательный номер в память о спортивном комментаторе Александре Гришине. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Первого канала, где разместили запись выступления фигуристки.

Валиева исполнила программу «Танцы на стеклах» в темном зале, а перед началом и после номера звучал голос Гришина. В завершение спортсменка обратилась к фотографии комментатора, изображенной на экране.

Организаторы отметили, что комментарии к выступлениям Валиевой у Александра всегда получались особенно искренними и запоминающимися. В памятном мероприятии также принимают участие многие известные фигуристы, включая олимпийских чемпионов Алину Загитову и Алексея Ягудина.

Вечер будет проходить в 18:00 5 октября на «Навка Арене» в Москве.

Валиева продолжает отбывать дисквалификацию, срок которой истечет в декабре, однако уже 25 октября она сможет вернуться к тренировкам.

Александр Гришин много лет комментировал фигурное катание. Кроме этого вида спорта Гришин освещал пять Олимпиад, чемпионаты мира и Европы по футболу.

Ранее украинская фигуристка Баюл заявила, что вынуждена продать дом в США.

