Тарасова высмеяла возвращение Валиевой в спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанрию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что решение Камилы Валиевой уйти от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской для того, чтобы возобновить профессиональную карьеру, выглядит смешно.

По ее словам, с новым тренером участница пекинской Олимпиады 2022 года не сможет ничего добиться.

«Довольно неожиданное решение. От Тутберидзе не уходят. Она прекрасный тренер. В шоу Камила и так работает у Навки. Я не верю, что с Соколовской Камила сможет вернуться в спорт. Это несерьезно. Если разобрать профессионально, то это все очень смешно выглядит», — заявила Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

