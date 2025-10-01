Стало известно, где возобновит карьеру отстраненная за допинг Валиева

Участница Олимпийских игр 2022 года фигуристка Камила Валиева возобновит спортивную карьеру в академии Татьяны Навки. Об этом сообщает Sport24.

По словам Навки, тренироваться Валиева будет под руководством Светланы Соколовской.

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать», — заявила Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка верит в успешное возвращение Камилы Валиевой.