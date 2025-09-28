На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роднина ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей фигуристкой России

Роднина отказалась называть себя лучшей фигуристкой России
Алексей Майшев/РИА Новости

Советская фигуристка Ирина Роднина отказалась называть себя лучшей фигуристкой России, передает Sport24.

«Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много. Лучше, когда об этом говорят специалисты, а у нас их тоже достаточно много», — сказала Роднина.

Также Роднина отметила, что о себе она может только биографию написать.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство.

