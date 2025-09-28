Роднина ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей фигуристкой России

Советская фигуристка Ирина Роднина отказалась называть себя лучшей фигуристкой России, передает Sport24.

«Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много. Лучше, когда об этом говорят специалисты, а у нас их тоже достаточно много», — сказала Роднина.

Также Роднина отметила, что о себе она может только биографию написать.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

