Экс-фигуристка Роднина рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство

Экс-фигуристка Роднина заявила, что ей не предлагали сменить гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ей никогда не предлагали сменить гражданство, передает Sport24.

«Не помню, чтобы в то время такое было распространено. Хоккеистам предлагали контракты, но не гражданство. Мне лично никогда не предлагали сменить гражданство — понимали, что без толку», — сказала Роднина.

Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина заявила, что для нее Москва заканчивается третьим кольцом.